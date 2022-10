Le dio con todo. Arturo Vidal suma 25 títulos en su carrera entre clubes y la Selección Chilena. Hoy, en Guayaquil, el King ganó la Copa Libertadores de América y jugó 20 minutos en la victoria por 1-0 ante el Athletico Paranaense. Sin embargo, para el ex volante de la Universidad Católica, Miguel Ángel Neira, los festejos del nacional son demasiado grandes para lo que hizo en el torneo internacional.

Neira, sin ningún aspaviento, cree que Vidal se pasó un poco de rosca en su alegría y el exjugador de La Roja le bajó los humos al mediocampista del Fla, que participó en el tramo final del certamen continental con los brasileños.

En un diálogo sincero con Bolavip, Neira le restó mérito e incluso cree que Vidal no puede sentirse campeón por su escueta participación en la Libertadores.

"Sí, es bueno. Le hace bien para el fútbol. No sé si al fútbol chileno, yo creo que no, da lo mismo. Si un jugador participa de la manera que lo hicieron ellos no se pueden hacer acreedores de la Copa Libertadores. No se que pasa con la prensa con Vidal. Estoy en desacuerdo con eso, totalmente", dijo.

Arturo Vidal se quedó con su primera Copa Libertadores y Miguel Ángel Neira se molestó por el festejo del King (Getty Images)

Neira, en su conversación franca y sin pelos en la lengua, volvió a rematar a Vidal y a Erick Pulgar, que festejó solo desde la banca el título internacional con el Flamengo.

"Para sentirse ganador de la Copa hay que participar en ella y ser jugador importante en la Copa. Ni Vidal ni Pulgar lo fueron. En ningún minuto. Eso es lo que pienso y no lo que quiere escuchar la gente", disparó Neira.

El ex emblema de la Universidad Católica, incluso, se atrevió a decir que Vidal no es el mejor jugador de Chile en su historia y utilizó duras palabras para referirse a lo obtenido por el King en su carrera como futbolista.

"Por delante de Vidal está Elías (Figueroa), está (Iván) Zamorano y está (Marcelo) Salas. Después viene por ahí, no sé en que lugar. ¿Mejor jugador de Chile en la historia? Yo creo que es una falta de respeto para los tres que nombré primero", remató.