Universidad Católica se ha movido ágilmente en las últimas semanas para poder reforzar su plantilla pensando en el 2023, en la que Ariel Holan y la UC deben afrontar interesantes desafíos para el año que se avecina, donde buscan retomar el protagonismo en el Campeonato Nacional y realizar un buen desempeño en la Copa Sudamericana.

Ante lo que ha sido este mercado para los de la ‘Franja’, un histórico del club como lo es Miguel Ángel Neira dialogó con Radio ADN y se refirió a los refuerzos que han llegado al club, en la que no se muestra muy entusiasmado con dichos nombres y pone en duda lo que puede ser su competitividad en la Sudamericana.

“Con el plantel que están formando, yo creo que no se puede competir de manera internacional, no tienen un volante que haga jugar, me imagino que jugará con dos arriba, por algo contrató a Di Santo”, partió señalando Neira.

Ahondando en dicho punto, el ex jugador dejó en claro que a la UC le hace falta de manera urgente un volante que pueda hacer la conexión con la línea ofensiva y de no conseguir aquello, ve un panorama muy negativo para el 2023.

Burdisso es uno de los refuerzos de la UC para el 2023 | Foto: Archivo

“Si no tienen ese jugador ¿cómo va a llegar?, ¿cómo van a crear situaciones para Zampedri o el otro delantero?. Me cuesta creer que pueda llegar si no buscan a un jugador de calidad en el mediocampo”, declaró a ADN.

Finalmente, Neira hizo una radiografía general a los jugadores que han llegado a la Universidad Católica en esta temporada, en la que muestra su completa preocupación a la edad de estos refuerzos, la que considera que son gente ‘muy mayor’ para el fútbol de hoy en día, colocando como ejemplo lo que pasó en el Mundial de Qatar 2022.

“Me parece que están contratando gente muy mayor, de los que he visto y he escuchado son todos mayores de 30 años y se vio que en el Mundial lo que más se privilegia en estos momentos es correr, si tu traes jugadores de esa edad no le veo mucho, salvo que contraten algún joven para el mediocampo”, cerró.