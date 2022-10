Universidad de Chile cayó frente a Huachipato y dejó varias dudas de cara al duelo de la vuelta por la semifinales de Copa Chile ante Unión Española, pues los azules no pudieron volver a repetir una buena presentación como venía últimamente realizándolo.

Tras la caída de los estudiantiles, las opiniones no se dejaron esperar y en conversación con Bolavip Chile, Horacio Rivas se refirió a la presentación del equipo dirigido por Sebastián Miranda.

"No fue muy grata la presentación en el día de hoy (domingo), creo que hay un riesgo de irresponsabilidad dentro de todo lo que se ha visto dentro del campo, irresponsabilidad en todo sentido", comenzó diciendo el ex azul.

"Hay un malestar, lamentablemente no se ha tomado un poco de conciencia, hasta vergüenza deportiva debería existir. Sobretodo en esta etapa, donde hay muchos que se están jugando la continuidad, la posibilidad de seguir, de saber que estás en carrera en una Copa Chile", agregó.

Los azules cayeron por 4-0 cotnra Huachipato | Foto: Agencia UNO

Rivas cree que la motivación en el equipo debería pasar porque están ad portas de una final de Copa Chile. "Por ahí debería pasar la motivación y hoy no pasó esa motivación. Creo que la gente queda no con gusto a poco, queda amargada, queda "triste y eso es algo que se ha venido sosteniendo durante el tiempo", explicó.

"Hay responsabilidad y hechos que lamentablemente enturbiaron la semana, no tan solo por los actos de indisciplina, sino que por los hechos que acontecieron afuera de la cancha", expresó el ex zaguero.

Por otro lado, fue consultado por la perfomance que realizaron Ignacio Tapia y Bastián Tapia contra los acereros.

"Es difícil hacer comentarios, porque siempre he sostenido que son dos jugadores que son jóvenes. Ellos necesitan de un hombre experimentado al lado permanente cuando se van haciendo producto de estos golpes y lamentablemente no han tenido la posibilidad de irse consolidando, por supuesto que es difícil hacer ese tipo de comentarios", manifestó Rivas.

"Vuelvo a insistir, creo las aguas más que adentro de la cancha, se han provocado afuera de ella. Creo que se cometió un error gigantesco en hablar y de empezar a hermosear quiénes eran los jugadores que iban a continuar y de muchos de los que están saliendo. Por ahí tengo una sensación de mal uso de los actos que debe tener Universidad de Chile hoy", añadió.

Los azules no pudieron contra los acereros | Foto: Agencia UNO

Por último, hizo una crítica a cómo se llevó a cabo algunas situaciones durante la pasada semana y cree que eso tuvo consecuencias dentro del plantel.

"Creo que no correspondia que en una semana antes de jugar una semifinal de Copa Chile anunciar a los nombres que están partiendo, no tiene sentido y eso no es que repercuta solamente en las individualidades, en el jugador que aparece con el nombre, sino que repercute dentro del plantel y de sobremanera. Te estoy hablando de lo que siente el jugador ''que también te puede tocar a ti, que te pueden tratar de la misma forma", dijo.

"Entonces por ahí hay algún mal manejo, que lamentablemente las decisiones y lo que se está haciendo, no ha ido acorde a la necesidad que tiene que tener Universidad de Chile en la toma de decisiones", cerró.