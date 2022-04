Unión Española logró un triunfazo en el cierre de la jornada de domingo del Campeonato Nacional 2022, revirtiendo una desventaja inicial ante Colo Colo para ganar por 2-1 en un partido que terminó caliente entre los jugadores.

Cuando el partido ya expiraba y el Cacique buscaba desesperadamente el gol que les diera la igualdad -el cual encontraron, pero el VAR en una cuestionable línea concluyó en que estaba fuera de juego- se armó una pelea en la banca de Unión Española entre Benjamín Galdames y César Fuentes, la cual terminó con el futbolista mexicano expulsado.

El partido terminó y, más allá de algunos roces, los jugadores de ambos equipos se fueron a camarines sin mayor problema, pero fue ahí donde Benjamín Galdames revisó sus Redes Sociales para encontrarse con serias amenazas.

“Cuándo te matas, “Ojalá despiertes y veas a tu mamá muerta”, fueron algunos de los epítetos que le dejaron en su cuenta de Instagram. Galdames no se quedó callado y sacó la voz: “Qué lamentable vivir otra vez la misma situación, amenazas y malos deseos para mi familia y para mí, esta vez se pasaron de la raya mandando datos personales. Soy humano igual que todos ustedes que están leyendo esto, les pido respeto que yo a ustedes se los doy”, colgó.

El mensaje encontró respuesta en su propio hermano y compañero de equipo, Thomas Galdames, quien aseguró que “Qué pena leer esto, es increíble. No se dan cuenta que es fútbol, FÚTBOL MUCHACHOS. Benja me mostró todas las amenazas, ni se imaginan las cosas que dicen, esto no es nada con todo lo que le ponen… una vergüenza realmente”, cerró.