Informan que Daniel González decidió no ir a San Lorenzo de Almagro producto de su situación física

Daniel Gónzalez está llamado a ser una de las promesas del fútbol chileno de cara al futuro. Si bien el zaguero central de Santiago Wanderers tenía todo acordado para llegar a San Lorenzo de Almagro, todo parece indicar que se habría caído.

Y es que fue el propio defensor de 19 años, quien habría tomado la decisión de no llegar al cuadro de Boedo ¿La razón? González aún sigue recuperándose de una rotura de meniscos que le está llevando más tiempo de lo esperado y en estas condiciones cree que no está preparado para dar el salto al fútbol argentino.

Recordar que económicamente estaba todo acordado entre el club argentino y Santiago Wanderers, fichaje el cual se realizaría en un pago 250.000 dólares por el 50 por ciento de su pase, pero el chileno sigue en la etapa final de la recuperación, así lo hizo saber el periodista argentino César Luis Merlo en su cuenta de Twitter.

“Mi recuperación ha sido más lenta de lo esperada. He tenido un par de dolores que son normales después de la operación, pero no me la esperaba. Ha sido difícil, angustiante. Uno se cuestiona si voy a volver al nivel en el que estaba“, había comentado el jugador caturro hace unos días a TNT Sports.

“Ese tema lo está llevando mi representante, pero yo trato de enfocarme en mi recuperación. Si llego a salir a algún equipo ahora tiene que ser al cien por cien. La palabra lo dice, uno tiene que ser refuerzo. Trato de recuperar mi nivel y recuperar mi confianza", finalizó.

De esta manera, todo parece indicar que González permanecerá en el elenco de la Quinta Región de cara a la temporada 2022, donde los caturros buscarán retornar a la Primera División del fútbol chileno.