En la Universidad Católica desde hace mucho tiempo que se le viene dando un arduo tiraje a su cantera, la cual le ha dado grandes réditos en las últimas temporadasy grandes apariciones de ciertos jugadores ha hecho que la confianza hacía los juveniles de la UC siga en aumento pensando en el futuro del club.

Dentro de aquellos nombres que prometían en el conjunto Cruzado estaba el del hoy volante de Deportes La Serena, Jaime Carreño, quien en esta jornada dialogó con el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y comentó lo que ha sido su carrera, la cual prometía en demasía cuando dio sus primeros pasos en el conjunto precordillerano, pero en donde no pudo sostener una regularidad.

“En lo personal me tocó ir a préstamo, no me pude afianzar ni consolidar, tuve varias oportunidades para poder hacerlo y quizás no las aproveché como las tenía que aprovechar, he sido muy autocritico en ese sentido. En el momento que tuve que aprovechar y no lo hice. No le echo la culpa a ningún técnico, a nadie, es solo algo personal”, partió señalando Carreño.

El mediocampista de 25 años confesó lo que fue su paso por la Universidad Católica, en donde obtuvo seis títulos, pero en el cual no tuvo recuerdo tan grato en un momento por los escasos minutos que sumaba y en donde reveló una situación con el hoy entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros.

Jaime Carreño habla de su paso por los Cruzados | Foto: Agencia Uno

“Católica siempre lo he dicho, es mi casa, llegue a los 12 años. Me tocó salir campeón y de ahí proyectar la carrera que todos quieren, poder salir afuera y hacer una carrera. Me dolió el hecho de cuando me voy a Everton, estaba feliz ahí, tuve que volver y yo me quería quedar porque me había sentido cómodo, vuelvo (UC) y no juego, quería salir de nuevo y no me dejaron. Luego salgo a préstamo, llega Gustavo (Quinteros) que me pidió quedarme y no tuve la continuidad que quería tener y tampoco pude salir a préstamo, la intención mía siempre fue jugar”, explicó en Radio Futuro.

Finalmente, Carreño se apuntó a lo que es la situación que vive hoy en día junto a Deportes La Serena, el cual lo tiene complicado con el descenso y en donde está en pelea con la Universidad de Chile, en donde considera que para los Azules es un escenario complejo el poder sostenerse en primera.

“Yo creo, tengo varios amigos en la U y sabemos la carga que tienen ellos de ser un equipo grande, que a lo mejor sus aspiraciones de siempre son a salir campeón. Se nos vienen rivales difíciles, con rivales directos como es la U, pero los partidos son distintos”, finalizó.