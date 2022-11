Ñublense empató con Colo Colo en el Nelson Oyarzún y con este punto aseguró el subcampeonato y de paso, pasajes a la zona de grupos de la Copa Libertadores, algo inédito para el cuadro de la ciudad de las longanizas.

Y el gestor o responsable, es su entrenador, Jaime García, el que se mostró feliz una vez conseguido el logro, pero dejó en claro que hoy por hoy, dejó de ser el DT de los Diablos Rojos.

"El club ha ido avanzando y quiero que así siga. Se lo merece por la región y sigo manteniendo mi postura. Estoy agradecido por el cariño de la gente, hay que darle la oportunidad a los técnicos chilenos porque se lo merecen. Mi contrato llega hasta acá y si no sigo, le deseo lo mejor al club y dirigencia, ahora a descansar. Hay que conversar para poder seguir, todo es para ir creciendo", aseguró.

Ñublense se clasificó a la Copa Libertadores luego de conseguir el subcampeonato de primera división (Agencia Uno)

Jaime García además reconoce que "he madurado un montón y tengo una excelente una relación con los dirigentes y eso se agradece. Me han tenido un gran respeto como técnico. Llevo cuatro años y mira cómo están las cosas; cuando había que pelear e insultarnos yo no dejaba que nadie me tocara el camarín".

ver también Jaime García reconoce a Luis Musrri como padrino de su carrera

Para el final, el entrenador fue claro en cuanto a sus objetivos si es que sigue al mando de Ñublense. "No quiero ir a participar, quiero ir a competer, eso es lo que nosotros buscamos, porque si vamos a ir de pasadita, para qué ir entonces y creo que todo suma, hay que ocupar de buena manera la experiencia en Libertadores", cerró.