El Campeonato Nacional llegó a su fin dejando a Colo Colo como sólido monarca, cerrando una temporada de ensueño en este 2022 en el ámbito local, logrando la anhelada estrella 33 que se le había hecho tan esquiva en los últimos años.

Los ‘Albos’ afrontaron su última fecha del torneo ante Ñublense de Chillán, el conjunto del sur de nuestro país que se quedó con el segundo puesto del torneo, realizando un torneo histórico consiguiendo el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores y que en la jornada de ayer realizaron un gesto para aplaudir ante los dirigidos por Gustavo Quinteros, en donde antes de entrar a la cancha, los ‘Chillanejos’ le hicieron el pasillo de campeón a los visitantes.

Ante esta acción que, si bien fue aplaudida por muchos, llamó la atención de otros, algo que durante esta jornada el estratega de los ‘Diablos Rojos’, Jaime García conversó con el programa Futuro Futbol Club de Radio Futuro y se refirió a esta acción, en donde explicó el motivo de su realización.

“Ayer me preguntaron por el callejón y dije ¿Por qué no? Lo que más queremos en el fútbol es reencantar a la gente y no voy a querer hacerle el pasillo a un tipo (Gustavo Quinteros) que le ha hecho bien al fútbol y salió campeón jugando bien”, indicó el DT Chillanejo.

Ñublense y el pasillo de campeón de Colo Colo | Foto: Agencia Uno

Finalmente, García fue claro en señalar de que para él y sus dirigidos fue un privilegio el poder destacar la labor de un equipo que hizo bien las cosas a lo largo del torneo y lanzó una potente reflexión ante el cuestionamiento por este tipo de hechos.

“Porque no lo vamos hacer, porque no tendría yo el privilegio de poder aplaudirlo en un callejón a un tipo que hizo bien las cosas, estamos rodeados de envidia y rodeados de egocentrismo”, cerró.