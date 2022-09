A Jaime García le consultaron acerca de sus sensaciones al saber que Colo Colo no le ha podido ganar a Ñublense, y este respondió de esta manera.

Tres victorias y dos empates, ese es el saldo que ha tenido Ñublense de Chillán ante Colo Colo desde la llegada de Jaime García y Gustavo Quinteros a sus respectivos bancos, lo que lo cataloga al estratega chileno nacido en Cartagena como la "Bestia Negra" del Cacique.

Pero, en más de alguna ocasión el entrenador de 45 años ha dejado en claro en varias entrevistas que no existe una fórmula secreta para complicar al equipo de Quinteros.

Fue el propio Jaime García, quien conversó con el programa ESPN F90 Chile donde la preguntaron sobre su superioridad ante los albos y este respondió tajantemente.

"La credibilidad es lo que más me ha dado alegría en este año y medio porque cuesta, cuesta un tipo desconocido, cuesta que el jugador siempre te está tanteando y viendo donde está tu debilidad ¿Este quién es? Yo trabajo mucho tratar de no poder mentir, tratar de poder no equivocarme en ese sentido de cosas que un camarín se resiente mucho", aseguró el adiestrador nacional.

García acumula un positivo saldo en los enfrentamientos ante el estratega del equipo de Macul | Foto: Agencia Uno

"Yo creo que es bonito que Colo Colo no le haya podido ganar a Ñublense. Para todo entrenador enfrentar a un equipo que viene sólido y en parte eso te lo hacen ver los jugadores también, estando en el estadio, con los que los rodea, con la confianza, el jugar con el puntero que viene jugando bien te cambia todo un poco, el ambiente y lo que genera ese momento todo es distinto", sentenció.

ver también Méndez analiza la calidad de jugadores extranjeros que llegan a Chile

Recordar que los Diablos Rojos vienen de eliminar al Cacique por los octavos de final de la Copa Chile, tras derrotarlos en Chillán y luego igualar en el Estadio Monumental.