Universidad de Chile comenzó este lunes su preparación para el Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Fiscal de Talca. Los azules buscarán un triunfo que les permita respirar en la tabla de posiciones y de paso cortar la mala racha frente a su clásico rival de 9 años sin triunfos.

Jean Beausejour, quien vistió las dos camisetas y que jugó varios de estos duelos, confesó en Los Tenores de ADN lo que vivía en la semana previo y posterior a disputar el compromiso más importante del fútbol chileno, donde en su etapa por la U no fue la mejor, ya que no pudo ganar ningún choque.

"Siempre voy a elegir creer. Me fue muy mal en los clásicos, hablo desde mi experiencia, pero cuando venía el clásico siguiente tenia una ilusión que no te imaginas y pensaba que lo iba a ganar, no lo gané", dijo el ex seleccionado chileno.

"Después tenía una semana de mierda, vivía mal porque finalmente este tipo de partidos te condiciona, te cambia la vida a los que vivimos el fútbol de una manera pasional. No tienes vida en la semana que viene porque cuesta mucho recuperarse", agregó.

El ex lateral de la U confesó lo que provocaba perder los Superclásicos con la U | Foto: Agencia UNO

Finalmente, el ex lateral aseguró que el elenco de Diego López no puede derrumbarse tras el clásico independiente de lo que ocurra, ya que en este momento los estudiantiles se encuentran en una zona muy vulnerable.

"Independiente de lo que pase, la U tiene que salir emocionalmente no tan vulnerable post clásico, porque eso te puede condicionar lo que queda semestre y la U no está para condicionarse en lo que queda de semestre porque está una situación muy frágil", cerró.