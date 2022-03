La dura caída por 4-1 que vivió la Universidad de Chile a manos de Colo Colo en un nuevo Superclásico, sigue generando opiniones en base al bajo rendimiento expuesto por el conjunto de Santiago Escobar.

Tras aquello, el ex jugador que jugó por los Azules y Albos, Jean Beausejour, se refirió en ESPN lo que le dejó esta edición 191 del gran Derby del fútbol chileno, en donde expresó el mal funcionamiento que ejercieron los dirigidos por el colombiano.

“En ningún caso yo quiero exculpar a los jugadores, pero creo que la U hizo todo lo posible en cuanto y en tanto al planteamiento táctico que pone en la cancha el técnico Escobar, le facilitó demasiado la tarea a Colo Colo”, inició indicando el Bose.

Para el jugador Bicampeón de América, la mala lectura que hizo el estratega del Romántico Viajero permitió que el Cacique se quedara de manera muy holgada con este partido, en donde el mediocampo fue clave para que esto sucediera.

“Fue el escenario ideal para los Costa, para los Solari, para los Gil era con espacios, uno a priori y antes decía ‘este tipo de partidos se ganan en el mediocampo’ y la U tenía dos jugadores para cuatro: Pavez, Fuentes, Gil y Costa que se engancha, hacían un cuatro contra dos contra Seymour y Brun. En términos tácticos lo termina ganando principalmente en los primeros minutos Quinteros”, indicó el hoy comentarista de ESPN.

Finalmente, Beausejour se refirió a las veces que le toco ir con la camiseta de la Universidad de Chile a disputar el superclásico contra Colo Colo en el Monumental, en donde reconoció que en su momento no estuvo a la altura de dicho compromiso y que, además, consideró que el encuentro de ayer la derrota paso netamente por lo táctico.

“Las veces que me tocó a mí ir al Monumental, muchos de esos partidos si tuvimos una propuesta buena desde lo técnico y ahí, obviamente uno hace una autocrítica y en algunos nosotros no estuvimos a la altura como jugadores, pero este no fue el caso, este es evidente que el planteamiento táctico no fue el suficiente”, cerró.