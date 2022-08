El ex jugador de Universidad de Chile y ahora hombre de los medios, Jean Beausejour, fue consultado por la delicada situación de los azules e hizo un desesperado llamado para que la U junte fuerzas, salga del mal momento y se salve del fantasma de la Primera B.

Universidad de Chile está viviendo una de las peores crisis futbolísticas e institucionales de su historia, toda vez que por cuarto año consecutivo está luchando en la parte baja del Campeonato Nacional y, en el ámbito dirigencial, constantemente ha habido distintos problemas.

El fin de semana pasado el equipo cayó ante Colo Colo en el Superclásico y, con esa derrota, quedó a nada más que tres puntos del descenso a la Primera B con tres durísimos compromisos por delante; Unión Española, Curicó Unido y Universidad Católica.

En el conjunto azul saben que no queda más que trabajar para salir del mal momento y Diego López tendrá que levantarle el ánimo a un plantel que está muy bajo en lo anímico y futbolístico tras alargar la racha negativa en los Superclásicos ante el Cacique que ya lleva más de nueve años.

“El tema acá es que la U se tiene que salvar, debe salvarse, pero más allá que lo creo y quiero, lo importante es que cierren filas porque desde lo externo y uno se incluye, van a llegar críticas. Lo normal es que te lleguen críticas, te van a pegar a veces injustamente, se van a exacerbar y se va amplificar todo”, aseguró Jean Beausejour en ESPN F Show.

El bicampeón de América y ex Universidad de Chile hace hincapié en que “Lo importante es que se refugien en esas pequeñas mejorías y a partir de ahí crecer porque nadie los va ir a salvar. Ahora ya no tienen margen para otro refuerzo y solo lo puede sacar adelante el Cuerpo Técnico, los dirigentes que estén unidos, los jugadores, funcionarios y los hinchas, pero no va llegar nadie externo”.

La U tendrá una nueva final para salir de la parte baja el próximo domingo a las 15:45 horas de Chile continental, cuando enfrente a Unión Española en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2022.