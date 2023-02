Universidad de Chile vivió un duro traspié en la tercera fecha del Campeonato Nacional tras caer por 2-0 en su visita a Palestino, en la que dentro de este enfrentamiento los hinchas de la U ya comenzaron a hacer notar su descontento por el rendimiento que ha mostrado el equipo en este inicio de torneo.

Un ex jugador de los ‘Azules’ y hoy comentarista, Jean Beausejour hizo un importante análisis en el programa ‘F Show’ de ESPN sobre lo que ha sido el desempeño del conjunto de Mauricio Pellegrino, en donde no se alarma por las derrotas, avisando que el equipo está en un proceso de reconstrucción y que, dentro de esto, ha mostrado cosas diferentes.

“Tiene que ver con el estado de la U y su estructura, está en vías de querer estabilizarse, de querer de nuevo estar compitiendo, no te digo ganar un título, pero si por competir en los primeros puestos y en esa vía está, de restauración. Hay partidos que seguramente le van a salir bien y hay otros en el que va a volver a dar dos pasos atrás y todos pensarán que estará de vuelta con los miedos. Yo veo algo distinto en el equipo, por lo menos en estructura y organización”, partió señalando Beausejour.

El ‘Bose’ confesó que ha notado el sello que el DT de la U ha buscado instaurar dentro del equipo, a pesar de que dicho estilo no le cierre por completo, y, además, deja bien en claro que no espera que los ‘Azules’ durante este año sean un equipo que domine dentro de los partidos, ya que no tiene las piezas para aquello.

La U sumó su segunda derrota en el torneo | Foto: Agencia Uno

“Después del primer gol, la U se cayó, pero antes de eso, yo veía un equipo ordenado, un equipo que sabía a lo que jugaba. Algunos dicen ‘esta U no sabe a lo que juega’, yo sí logro identificar a lo que juega, a lo mejor no es de mi total gusto, pero si logro identificar eso. Los recursos futbolísticos con los que cuenta la U hoy en día están acotados a jugar de la manera en la que juega, está U no me la imagino dominando el partido, llevando la pelota de un lado a otro, porque las características de sus jugadores son de verticalidad”, declaró en ESPN.

Dentro de dicho punto, el Bicampeón de América salió en defensa de los volantes de la U y declaró que Federico Mateos fue una baja importante para el duelo ante Palestino “Gallegos necesita un ambiente que le entregue verticalidad y espacio. Lo mismo que Poblete. Esta U extraño mucho a Mateos, si bien no ha mostrado su mejor versión, pero ya estaba entrando en esas conexiones”.

Finalmente, Beausejour hizo un llamado muy importante al hincha de la U, en el que señala que no pueden esperar a que su DT modifique su estilo de juego, el cual siempre ha tratado de impregnar en sus equipos y pide paciencia a este nuevo proceso, en donde recalca que ha visto cosas nuevas.

“Yo no puedo pretender que el técnico juegue como a mí me guste, si el técnico históricamente en los equipos que ha dirigido a mostrado otras cosas, a partir de ahí yo hago el análisis y a partir de eso, siento que la U va lento, no a la velocidad que les gustaría a sus hinchas, pero está mostrando algunas cosas”, cerró.