El ex jugador y Bicampeón de América, Jean Beausejour comentó lo que fue la eliminación de La Roja sub 20 en el Sudamericano en Colombia, en la que no fue tan criticó y no catalogó como fracaso la actuación de la Selección

Jean Beausejour sale en defensa de Patricio Ormazábal y la actuación de Chile en el Sudamericano sub 20: "Me cuesta llamarlo fracaso"

La actuación de la Selección Chilena sub 20 en el Sudamericano de la categoría en Colombia generó una gran desilusión dentro del mundo del fútbol, tras la derrota por la cuenta mínima ante Venezuela, la cual dejó a ‘La Roja’ sin chances de avanzar al hexagonal final y que, en esta jornada, terminó de manera definitiva con el proceso de Patricio Ormazábal, quien dejó la banca de la sub 20.

Ante lo que fue esta participación de ‘La Roja’ en Colombia, el ex Seleccionado Nacional y hoy comentarista, Jean Beausejour tomó la palabra en Radio ADN para manifestarse a lo que fue el desempeño de Chile en el Sudamericano, al cual le bajó los decibeles y explicó que no lo consideró un fracaso

“Creo que las expectativas que tenemos como medio son totalmente desajustadas con la realidad y los recursos que tenemos para implementar un juego. Me cuesta llamarlo fracaso. Personal y grupalmente he asumido fracasos, pero en este caso en particular no siento que estos chicos hayan fracasado”, partió señalando Beausejour.

La no clasificación al hexagonal sin duda que es un golpe duro para La Roja y es algo que el ‘Bicampeón de América’ no niega “después uno puede desglosar, porque obviamente que hay responsabilidad del entrenador y el mismo 'Pato' lo debe tener más que claro. Desde que el fútbol es fútbol que el que tiene la culpa cuando se pierde es el director técnico”.

La Roja solo le ganó a Bolivia | Foto: Archivo

A pesar del duro golpe de la eliminación, para el ‘Bose’ el no conseguir la clasificación no es un fracaso, ya que, para él, Chile no tenía grandes recursos para poder tener esa obligación de clasificar, como la que sí podría tener Argentina, quien quedó también eliminada.

"Esta selección tenía un margen, pero muy poco hacia arriba. No creamos que teníamos el recurso de Uruguay o el de Argentina. Fracaso es cuando hay mucho recurso. Lo de Argentina es mucho más preocupante que lo de nosotros”, confesó.

Finalmente, Beuasejour fue claro en señalar que desde ya se debe trabajar con todo para poder aspirar a grandes cosas en un futuro, siempre y cuando al nuevo cuerpo técnico y a los jugadores se le entreguen las herramientas necesarias para lograr aquello.

“Con esto no digo que no podamos aspirar a lo máximo. A partir de mañana el objetivo debe ser clasificar al próximo mundial Sub 20 y para esto hay que tener un cuerpo técnico con todas las herramientas, pero primero para exigir, hay que darle esas herramientas”, cerró.