Patricio Ormazábal rompe el silencio por la escasa titularidad de Lucas Assadi en La Roja sub 20: "Sentíamos que no debía ser titular"

Dentro de lo que fue la paupérrima actuación de la Selección Chilena sub 20 en el Sudamericano de la categoría disputado en Colombia, muchas decisiones del estratega, Patricio Ormazábal comenzaron a ser cuestionadas desde que elaboró su nómina final hasta que terminó su actuación con la eliminación ante Venezuela, en la que una de ellas trataba sobre los escasos minutos que le dio al volante de la Universidad de Chile, Lucas Assadi.

Ante esa decisión que tomó en su momento, el hoy ex entrenador de ‘La Roja’ sub 20 rompió su silencio tras dejar el cargo de DT y en conversación con el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro explicó que lo llevó para inclinarse por la no titularidad de una de las jóvenes promesa del fútbol chileno

“Lucas (Assadi) en el último año prácticamente no estuvo con nosotros, no estuvo en Europa, no estuvo en los Odesur, en los partidos contra Brasil tampoco pudo estar por la necesidad que tenía su club y él fue de los últimos en integrarse, así como todos tuvieron la oportunidad de adaptarse”, partió señalando Ormazábal.

Profundizando en su determinación, el estratega nacional declaró que dentro de lo que fue el primer partido ante Ecuador, no encontró que Assadi fuera de la partida, ya que no se mostraba totalmente afiatado a lo que venía realizando el equipo, siendo esta una decisión técnica normal para él.

Assadi fue titular solo en dos encuentros | Foto: Conmebol

“Sentimos que Lucas en ese sentido lo que venía mostrando, no tuvo la adaptación para ser titular en el primer partido y fue nada más que eso, una decisión técnica”, señaló.

Finalmente, Ormazábal fue bien claro para lanzar que dentro del equipo estelar que venía trabajando en la Selección Chilena sub 20, Lucas Assadi no tenía cabida, algo que se lo hizo saber al jugador, quien no quedó para nada contento con esta determinación, pero respetó la decisión del en ese entonces entrenador.

“En ese sentido, como venía jugando el equipo, sentíamos que Lucas no debía ser titular, lo hablamos con él, trabajamos, siempre fue un chico muy respetuoso con nosotros, nada más que eso”, cerró.