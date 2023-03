El ex entrenador de la selección chilena Sub 20 envía una fuerte crítica por lo que está pasando en las bases del fútbol chileno, donde apunta al lado mental de los que están dando sus primeros pasos.

Luego del mal rendimiento de la selección chilena Sub 20 en el torneo Sudamericano de Colombia, donde fueron eliminados en primera ronda, el técnico Patricio Ormazábal fue apartado de sus funciones.

Si bien han pasado varios días, el ex entrenador se atrevió hacer una análisis de lo que pasa con los jugadores nacionales a esa edad.

“Cuando los jóvenes no juegan en el primer equipo de sus clubes dejan de competir y eso a nivel internacional te pasa la cuenta. Los jugadores se dieron cuenta cuando fuimos a Inglaterra: muchos quieren jugar en Premier League y estamos muy lejos de eso”, lanzó una dura crítica en conversación con DirecTv.

Darío Osorio pudo saltar al fútbol de Europa en pleno Sudamericano. Foto: ANFP

El ex Universidad Católica tiene una hipótesis de lo que está pasando en las bases del fútbol chileno, que tienen a los jugadores alejados de las grandes ligas y los torneos importantes a nivel mundial.

“Los resultados en el fútbol chileno no son buenos en general, tanto en la selección como en el torneo. En la selección quedamos al debe en la parte sicológica. Técnicamente el jugador chileno es bueno pero nos quedamos atrás en lo sicológico”, detalló.

Por lo mismo, hace un llamado de atención a las autoridades del fútbol, además de los jugadores, por lo que está pasando con los nombres que dan sus primeros pasos.

“Los jugadores jóvenes cuando no los citan un par de fechas se quieren ir del equipo. No se pueden conformar sólo por jugar en base a la regla sub 21. Este diagnóstico yo lo tenía claro antes del Sudamericano”, finalizó.