Mundo del fútbol chileno reacciona al veredicto del TAS y que señala que Ecuador sí estará en Qatar 2022. Jean Beausejour siente que el resultado hace justicia y que Chile por lo hecho en cancha, no merecia estar en la Copa del Mundo.

El TAS ya dio su veredicto. Sanción económica y deportiva para la Federación de Fútbol de Ecuador. Multa y la resta de tres puntos en el próximo proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica.

Reacciones varias en torno a este tema y que dan cuenta que de alguna manera, era difícil tener una postura a favor de parte del Tribunal. Jean Beausejour en Los Tenores de ADN señaló que de alguna manera era lo esperado y que en cancha, Chile no se ganó el cupo.

"Se hace justicia, en cierto modo proque acá hay que respetar las reglas del juego independiente que Chile no tenía ninguna posibilidad de ir por lo mostrado en cancha", dijo el ex mundialista.

Desde luego, Bose señaló que lo realizado por la federación en torno al caso de Byron Castillo donde de alguna manera se determina que sí es colombiano, el ex lateral comentó que "me parece que está bien que se haga este punto respecto a los papeles porque en cierta medida, le da justicia a lo que reclamaba Chile".

Byron Castillo y Ecuador sí jugarán Qatar 2022 (Archivo)

"Siento que está bien que Chile no vaya al mundial porque no se lo mereció, uno tiene que ir en cancha, pero que sí se deje en claro que hubo una federación que no hizo las cosas como corresponde", sentenció categóricamente el comentarista.

Finalmente Beausejour realizó un alcance respecto a las consecuencias económicas que hubiese tenido sancionar a los ecuatorianos, "dejar fuera a Ecuador del mundial era dejar una industria completa afuera", cerró.