La temporada está pronta a terminar en el fútbol chileno y en la Universidad Católica ya afrontan este momento de una manera bastante especial, ya que, a falta de dos partidos para finalizar el campeonato, una de sus grandes ídolos, como lo es José Pedro Fuenzalida, dejará la institución finalizando este período, algo que en la interna del club ya lo sufren.

Ante lo que será esta situación que dejará a la UC sin uno de sus grandes jugadores en la época gloriosa del conjunto Cruzado, el ex Bicampeón de América y compañero de Chapa en La Roja, Jean Beausejour, tuvo palabras de alabanza para el hoy jugador de la Católica en el programa ‘F Show’ de ESPN, en la que remarca su importancia dentro del equipo de la precordillera.

“Acá hay que dejar lo futbolístico de lado, los números hablan por sí solos por lo que ha hecho el Chapa en la Universidad Católica, en ser de uno de los jugadores más ganadores en la historia (de la UC)”, partió señalando Beausejour-

Pensando en lo que será la vida sin el Chapa en la UC, el Bose explica que todo lo que ha irradiado el jugador de 37 años en su estancia dentro de la escuadra hoy dirigida por Ariel Holan, es un liderazgo innato, el cual no duda en que en la plantilla del elenco de ‘La Franja, existirá un nuevo líder con las características similares a las de Fuenzalida.

Fuenzalida vive sus últimos momentos en la UC | Foto: Agencia Uno

“Seguramente va a venir otro jugador o va surgir ahí otro jugador con su forma de liderazgo, que es totalmente distinta, no sé si mejor o peor, pero distinta. El Chapa es de esos liderazgos que él fue descubriendo, porque nadie nace líder, uno se va haciendo durante el tiempo y el Chapa se fue convirtiendo en líder porque es de estas personas convocantes, mediadoras, es de ese tipo de liderazgo, no se impone en base de personalidad, si no que con sus acciones”, apuntó.

Finalmente, Beausejour fue muy claro en señalar de que la partida de José Pedro Fuenzalida del fútbol chileno en general, será una salida muy dura, ya que, para él, el Chapa es un jugador que sin importar la camiseta que porte, es respetado por sus rivales por todo lo que ha demostrado a lo largo de su carrera a nivel nacional.

“El jugador joven que ve al Chapa, lo va a ver en ser el primero en llegar, lo va a ver que lo hace todo y lo profesional que es, por eso va a dejar un vacío tan grande y por eso es tan querido, el Chapa trasciende a Cátolica, es como de esos jugadores que son patrimonio del fútbol y el Chapa es uno de ellos, respetado por sus pares”, cerró.