La Selección Chilena Sub 20 sigue procesando la dura eliminación del Sudamericano Sub 20 que entrega boletos al Mundial de Indonesia, donde La Roja no dirá presente tras su estrepitosa eliminación del certamen.

Los dirigidos por Patricio Ormazábal llegaban al último partido frente a Venezuela necesitando un empate para avanzar al hexagonal final, pero ni eso pudieron hacer y terminaron despidiéndose del torneo.

Una vez consumada la eliminación, los análisis aparecieron por doquier y fue en esa línea que Jean Pierre Bonvallet, streamer e hijo del icónico Eduardo Bonvallet, analizó la paupérrima actuación de Chile en su canal de Youtube En La Cancha con Bonvallet.

Chile se despidió tempranamente del Sudamericano. | Foto: Archivo

“Fue una vergüenza lo realizado por Ormazábal en todo el torneo, partiendo por la convocatoria que dejó a referentes afuera como Thompson o Roco que era el central que jugaba con Avilés”, arranco fustigando al entrenador de Chile Sub 20.

Las críticas de Bonvallet no amainaron y siguieron llegando con grueso calibre: “Chile sin fútbol y dejando a Assadi en la banca, dejando a Cruz en la banca y ahora más encima dejó a Osorio en la banca”.

“Pero no hay que ser ahueonao, hay que ser el faraón de los hueones, monigote de Felicevich, por eso no jugó Osorio porque no es de Felicevich, si todo Europa estaba pendiente porque quieren a Osorio y lo deja en la banca, por eso no entró bien”, aportó.

Ahora, a Chile no le queda otra que ver el hexagonal final por televisión y el Mundial nuevamente de la misma manera, a la espera de que la ANFP resuelva qué hará con Ormazábal y si seguirá o no al mando de La Roja Sub 20.