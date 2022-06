El ex atacante de los Azules Joaquín Larrivey dialogó en exclusiva con Redgol y se refirió a la llegada de Diego López al conjunto Universitario, en donde confesó que considera que el Charrúa es un DT indicado para la U

La Universidad de Chile tuvo su estreno en este segundo semestre del año durante el reciente fin de semana, en donde la era del nuevo DT de los Azules, Diego López comenzó con un apretado triunfo de 2-1 ante General Velásquez por la tercera fase de la Copa Chile.

Ante aquel debut, el ex delantero de los Azules, el argentino Joaquín Larrivey dialogó en exclusiva con Redgol y se refirió a las sensaciones que le dejó el debut de su amigo y ex compañero al mando del Romántico Viajero ante la escuadra de San Vicente de Tagua Tagua.

“Lo que veo es que Diego tiene mucho trabajo por hacer, es el primer partido. No he visto más que el resumen y los goles, leí bastantes críticas para lo que es el juego en sí de la U y en general que viene trayendo y sigue un poco con esa tónica. Hace poco que está en el puesto y tiene bastante trabajo por hacer”, inició indicando Larrivey

Siguiendo por la tónica del nivel de juego que ha mostrado la U en estos últimos años, al goleador no le extraña que esto siga sucediendo ya que el plantel aún busca los nombres y la formula correcta para tener un buen funcionamiento y rescata de manera positiva de que el resultado haya sido favorable.

Larrivey confía a ciegas en López | Foto: Agencia Uno

“Es un equipo que sigue estando al debe en el punto de vista del juego, de encontrar los nombres adecuados y las sociedades. En este caso no quedó en deuda con el resultado, que es lo más importante, pero me parece que tiene mucho trabajo para encontrar este funcionamiento para conseguir resultados a largo plazo y no esporádicos”, explicó el delantero del Cosenza de Italia a Redgol.

Finalmente, y pensando ya en lo que será el futuro de Diego López en la U, Larrivey se muestra esperanzado en que el Charrúa pueda conseguir grandes resultados en la Universidad de Chile y que lo ve capacitado para sacarlo de las malas campañas que ha hecho el club en los últimos años.

“Es un entrenador, a priori, capacitado con los pergaminos correspondientes para llegar a un equipo importantísimo a nivel sudamericano como la U. Después el destino dirá cómo le irá. Mi deseo es que es el idóneo para agarrar un momento difícil, que lo ha vivido como jugador y entrenador muchas veces. Tengo la esperanza por el club y la ilusión por él como amigo que le vaya espectacular. Me parece una elección correcta de la U”, cerró.