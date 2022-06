De ídolo a ídolo, el ex Universidad de Chile, Johnny Herrera, aconsejó al ex Colo Colo, Esteban Paredes sobre cómo debería retirarse del fútbol profesional y en qué momento dejar la actividad.

Esteban Paredes se encuentra de vacaciones con su familia en Estados Unidos en medio de los rumores que lo vinculan para llegar al club donde todo comenzó para él: Santiago Morning. El ex ariete de Colo Colo estaría en conversaciones con los microbuseros para tener su ‘Last dance’ en el fútbol profesional.

Uno que lo sufrió en cancha constantemente al ex Colo Colo fue Johnny Herrera, ídolo absoluto y leyenda de Universidad de Chile quien, en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, se refirió a los rumores que vinculan al goleador con el ‘Chago’ Morning y qué debería haber con su retiro.

“No sé si es un consejo, de pronto hay muchos jugadores que quieren seguir jugando fútbol porque no tienen nada más, pero no sé cuál será la realidad de él. Yo creo que uno debe ser sabio cuando abandonar su carrera e irse lo mejor posible”, comenzó diciendo el ídolo de los azules.

Esteban Paredes se aburrió de meter goles en Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

El ex portero argumentó diciendo que “En mi caso, yo me retiro casi a los 40 años y jugué todos los partidos en mi último año con Everton, los jugué todos. Seguí jugando después de salir de la U y las ganas eran pocas porque había estado prácticamente toda mi vida ahí. Solamente lo hice por un deseo de mi mamá que me dijo ‘no le des en el gusto a estos gallos y juega porque es lo que más te gusta’”.

Sobre la actualidad del ídolo albo, Herrera dijo que “Paredes no ha tenido tanta continuidad, estuvo lesionado, no sé cuántos partidos jugó. El ascenso con Coquimbo fue el minuto para haberse retirado, además, retirarte y querer volver a los 41-42 años el físico te pasa la cuenta”, cerró.

¿Tendrá Esteban Paredes su ‘Last dance’ con Santiago Morning? Lo concreto es que esa pregunta se resolverá una vez que el goleador vuelva de sus vacaciones en Estados Unidos, donde pasa tiempo con su familia a la espera de resolver su futuro o posible retiro.