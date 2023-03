El ex seleccionado chileno aseguró que el Cacique tiene la responsabilidad de poder ir a competir al torneo continental.

Colo Colo debuta en Copa Libertadores frente al Deportivo Pereira de Colombia por el Grupo F. El Cacique inicia su participación en el torneo continental con el objetivo de pasar la fase de grupo y meterse en los octavos de final. Una zona que tendrá como rivales también a Monagas y a Boca Juniors.

Sin embargo, en el universo albo hay preocupación en cómo se desempeñará el equipo de Gustavo Quinteros en el certamen, pues no pasa por el mejor momento en comparación a lo que fue su presentación en la edición 2022.

Ante variadas declaraciones que se realizaron sobre la participación de Colo Colo en Copa Libertadores, Johnny Herrera golpeó la mesa y le puso tarea al conjunto albo en un grupo que en el papel parece ser accesible.

"Por eso me extraña escuchar a Quinteros, escuchar al hincha de Colo Colo. '¿A qué vamos a ir?' Esta es una oportunidad única, este grupo es único. Encontrarse con este Boca no es el River que ha sido finalista, semifinalista, campeón de Copa Libertadores. Boca viene pasando por un mal momento hace rato, está sin técnico", dijo el ex meta en Todos Somos Técnicos.

"Entonces ¿Cómo que Colo Colo y Colo Colo?' De igual a igual, hombre. Vas a jugar con Monagas, con todo el respeto se merecen los otros equipos. ¿Cómo está Boca en el torneo argentino?, ¿Cómo está Monagas en Venezuela?, ¿Cómo está Deportivo Pereira en Colombia? Entonces ¿Para qué lloran antes de tiempo? Si ese es el punto. Tienes que participar y jugar", agregó.

Incluso, manifestó que Colo Colo tiene la misión de representar a Chile de buena manera.

"Es responsabilidad de un equipo que se hace llamar grande en representar bien al país, esa es la responsabilidad. No de comenzar a "arrugar" porque me toca Boca, Monagas y Pereira", cerró.