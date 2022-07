El ex arquero de Universidad de Chile salió al paso de las declaraciones después de la comentada intervención que tuvo en Todos Somos Técnicos donde dio a entender que Universida Católica era un equipo chico, pero rectificó e hizo las paces con los hinchas cruzados.

Johnny Herrera rectifica y asegura que nunca quiso tratar a Universidad Católica de equipo chico: "Una lata que no se haya entendido el gesto"

El miércoles quedó la embarrada en el panel de Todos Somos Técnicos cuando Johnny Herrera, haciendo un gesto alusivo a algo pequeño, se refirió a Universidad Católica generando la furia de los hinchas cruzados en redes sociales y una ola de memes que inundó la red social del pajarito durante varias horas.

Todo surgió cuando el ex portero de Universidad de Chile trató de graficar la importancia que tiene en el medio nacional la UC en comparación con la U y el Cacique: “Es que Católica es Católica, Manuel. Católica es así (hace gesto de pequeño) al lado de Colo Colo y la U. Esa es la realidad, es cosa de ver la cantidad de hinchas que tienen”, dijo.

Las palabras de Herrera no pasaron coladas y fue el mismo conductor, Manuel De Tezanos, quien le pidió respeto por el tetracampeón del fútbol chileno y le refutó a Johnny diciendo que “Colo Colo es lejos el más grande de Chile si estamos hablando de eso. ¿Y la U queda dónde detrás de eso?”.

De Tezanos tuvo una aireada discusión con Herrera. | Foto: TNT Sports

Con harta agua bajo el puente, Herrera sacó la voz en Las Últimas Noticias y rectificó sus dichos, aclarando que “Creo que se sintió ofendida harta gente, pero no fue mi intención ningunear o menospreciar a alguien. Yo solo me quería referir a la caja de resonancia que tienen tanto Colo Colo como la U es extremadamente mayor a la que tienen Católica, Cobreloa y Wanderers que son los equipos que vienen después”.

“Es una realidad no más. Hay que ver las pautas que hay en televisión, por ejemplo. Una lata que no se haya entendido el gesto, pero eso era lo que quería hacer ver”, dijo el ex portero de los azules.

ver también Schiappacasse le pega duro a Tudor por troleo a Johnny Herrera

ver también Mortero Aravena le cae con dureza a la UC tras duro traspié en Sudamericana

Para ponerle un punto final a la polémica, Herrera fue enfático: “No dije que la Católica era equipo chico, fue como la forma de expresarme. Básicamente, lo que quise decir es que la caja de resonancia de la Católica es mucho más pequeña en comparación a la U y Colo Colo. Y si alguien se sintió ofendido, mala pata, pero no fue mi intención”, remató.