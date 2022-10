Johnny Herrera dejó la camiseta azul de lado y se cuadró con el plantel del Cacique, en donde cree que le quita brillo a la competencia que Colo Colo no pueda dar la vuelta en Coquimbo ante un hipotético título albo.

Johnny Herrera se saca la camiseta y se cuadra con Colo Colo: "No les priven la posibilidad a los jugadores de dar la vuelta en la cancha"

Colo Colo se jugará una verdadera final este domingo cuando enfrente a Coquimbo Unido en calidad de visitante, compromiso en donde los dirigidos por Gustavo Quinteros necesitan de un empate para poder coronarse como los flamantes campeones del Campeonato Nacional 2022.

El partido, eso sí, no contará con la presencia de hinchas del Cacique en las tribunas del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y, en caso de lograr el objetivo y ser campeón, tampoco habrá entrega de copa por pedido de las autoridades.

Esta situación generó la indignación de Johnny Herrera, histórico ex portero de Universidad de Chile quien dejó los colores de lado en Todos Somos Técnicos de TNT Sports y se cuadró con su archirrival.

En Coquimbo no habrán hinchas de Colo Colo este domingo. | Foto: Agencia UNO

“Acá se va jugar un partido donde debería haber un campeón y todos saben que yo no tengo nada que ver con Colo Colo y no soy hincha, pero es la lógica del deporte, del fútbol”, dijo el ex portero azul.

Herrera complementó diciendo que “A uno le enseñan en cualquier tipo de deporte a competir, más allá de pasarlo bien, hay un objetivo que es la competencia y el fruto es un logro, en este caso, ser campeón y dar una vuelta. Que se le niegue la posibilidad a cualquier equipo porque podría haber incidentes…”.

En el cierre, Johnny se pone del lado de los jugadores: “El alcalde está en su derecho, es hincha y fue jugador de ese equipo, en ese sentido está en su derecho y Colo Colo lo hizo con Curicó, pero no les priven la posibilidad a los jugadores de dar la vuelta en la cancha”, cerró.