De momento, Universidad de Chile hará de local ante Colo Colo en el Estadio Fiscal de Talca, algo que no le gusta a un oriundo de esa ciudad como Jorge Garcés. El ex entrenador de Santiago Wanderers aprovechó de apuntar sus dardos a las autoridades por no haber tomado cartas en el asunto.

De momento el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se juega en Talca el próximo 31 de julio. Sin embargo, todavía está en vilo la realización de este compromiso luego de que el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Díaz, advirtiera que la decisión recién se tomará el lunes y que no descarta presentar un recurso de protección para evitar que se dispute allí.

Una situación lamentable que vive el partido de mayor tradición del fútbol chileno y contrasta con lo que se vivía en años anteriores donde todas las ciudades se peleaban la organización hasta de torneos amistosos entre albos y azules. Esto fue analizado por un oriundo de Talca como Jorge Garcés, quien apuntó a las autoridades por este problema.

“Hace mucho tiempo que pienso que las autoridades del fútbol y de gobierno debieron haber tomado medidas un poco más estrictas. Porque el vandalismo y todo lo que sucede en los estadios y alrededores se podían evitar. La culpa de todo esto es del Estado y es un arrastre de hace varios gobiernos atrás, no del gobierno de ahora ni el anterior. Los responsables deben pagar sus errores”, comenzó en conversación con BolaVip.

A su juicio “el problema es que los locales o las estaciones de servicio deben estar cerradas porque es un temor permanente los desmanes, pero no sólo en Talca, también en la Quinta Región donde han ocurrido una serie de desmanes. Eso no debiera ser, comparto lo que dice el alcalde Juan Carlos (Díaz), porque es un riesgo que no termina porque no se toman cartas en el asunto. Hoy en casi todos los estadios del mundo ves policías al interior, antiguamente en Chile lo había y hoy no pueden estar, los hacen quedarse afuera, es un error”.

El Estadio Fiscal de Talca por ahora es la sede del Superclásico. / FOTO: Agencia Uno

Para Peineta, el Superclásico está muy devaluado por culpa de estas situaciones que también no permite que se jueguen a estadios llenos como en el pasado. Asimismo, sostiene que se debería esperar tener a disposición el Nacional.

“Hay que esperar que el Estadio Nacional esté apto para el encuentro, es lo más lógico porque la U juega de local ahí. Eso de estar en estadios con aforos reducidos, que los visitantes no tengan entradas, es un cambio lamentable. Antes la mitad del estadio era del local y la otra del visitante, pero hoy eso no se ve, el clásico se ha devaluado y es una pena, porque se devaluó el fútbol también, sobre todo desde que llegaron las sociedades anónimas”, argumentó.

Jorge Garcés no quiere que el Superclásico se vaya a regiones. / FOTO: Agencia Uno

Finalmente, apuntó también a las redes sociales por aumentar la tensión y violencia en estos partidos. “El clásico era diferente, la sociedad estaba distinta, se vivía con tranquilidad. No existían las redes sociales que son un daño de verdad, es increíble como la gente aprovecha de criticar, ensuciar, se ve lo peor de la gente en las redes. Ha cambiado el mundo, la juventud está cambiada, no nos podíamos imaginar que a esta altura podíamos ver niños de 10 años delinquiendo. El clásico está devaluado”, cerró.