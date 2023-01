Universidad de Chile tendría todo listo para sumar a su nuevo portero para la temporada 2023, en la que el ex Universidad Católica, Cristopher Toselli sería el próximo golero de la U

Universidad de Chile sigue trabajando dentro del mercado de pases, en el que los ‘Azules’ tienen todo listo para oficializar a su nuevo portero que formará parte del plantel adiestrado por Mauricio Pellegrino, tratándose del golero nacional Cristopher Toselli, el cual en las próximas horas debería ser presentado como nuevo jugador de la U.

Ante este fichaje, el reconocido periodista Jorge Gómez más conocido como ‘Pelotazo’ dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y tuvo palabras para lo que es la llegada del golero criado en la Universidad Católica al ‘Romántico Viajero’, en la que expresa que es una oportunidad importante dentro de su carrera.

“Creo que es una oportunidad para él de mantenerse en actividad, un arquero que tuvo mala suerte, cuando los equipos andan mal, el principal perjudicado siempre es el arquero y la casualidad que cuando Central Córdoba empezó a perder, sacaron a Toselli, pusieron al suplente y empezó a ganar y Toselli no jugó más. En Argentina lamentablemente no termino como él quería, creo que la U es una oportunidad que tiene para tener actividad y la U está disponible, tiene que jugar”, partió señalando Gómez.

Profundizando sobre lo que será su competencia por el arco ‘Azul’, ‘Pelotazo’ es consciente de que el primer arquero de la U será Cristóbal Campos, pero que hoy en día sí que el joven golero tendrá a un compañero de peso, el cual, ante cualquier bajada en la guardia, podría costarle el puesto y dejarle en bandeja la titularidad a Toselli.

Toselli sería nuevo refuerzo de la U | Foto: Agencia Uno

“Yo creo que por experiencia tienen que disputar el puesto, obviamente el técnico es el que manda y va ser muy impopular que sea a la par, porque uno fue formado en la U, jugó en la U, ayudó a que no descendiera y el otro, tiene pasado en un rival de siempre, pero bueno, por algo llega, por su capacidad”, detalló a Bolavip.

Sobre lo que es su pasado con la camiseta de la Universidad Católica, el reconocido comunicador indicó que al final esto termina siendo parte de, en la que da un ejemplo claro en que los hinchas siempre de alguna u otra forma terminan recriminando a un jugador con el pasado en el archirrival, pero si estos terminan haciendo una buena labor dentro del campo, eso con el pasar del tiempo queda en el pasado.

“Al final todos con buenos rendimientos, tapan las pifias. Cuando Aránguiz llegó a la U, yo recuerdo un autogol que hizo contra Cobresal y empatan a uno, en ese tiempo en Facebook yo veía como reclamaban porque traían a un jugador de Colo Colo y pasó lo que pasó. Las buenas actuaciones tapan las críticas. Montillo cuando llegó Salah, no le tenían paciencia”, explicó.

ver también Russo asegura que Rosario nunca le quiso levantar a Domínguez a la U

Finalmente, Gómez lanzó un duro comentario a todos los hinchas que se vuelcan en el internet para criticar a los jugadores, en la que el periodista indicó que hoy en día las distintas redes sociales no ayudan para nada en la evolución de un jugador de fútbol.

“Las redes sociales hoy poco aportan para que un futbolista se pueda desarrollar, porque el hincha solo quiere jugadores canteranos, que sean hincha del equipo y que jamás hayan hablado de los otros. Menos mal no había redes sociales en los 60-70, porque al pobre Leonel Sánchez lo habrían jodido de por vida”, cerró.