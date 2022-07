El ex jugador de Universidad Católica se refirió al nuevo club al que arribará el delantero de la UC y entregó deltalles de cómo se vive el fútbol en dicha ciudad y le entrega consejos al formado en la UC.

Diego Valencia tendría todo listo para vivir su primera experiencia internacional a nivel de clubes, pues según lo informado, el delantero de Universidad Católica dice adiós a la escuadra cruzada para partir a la Salernitana de la Serie A de Italia.

El futbolista de 22 años era uno de los nombres que hace unos días había comenzado a sonar en la escuadra italiana, aunque también lo habrían estado sondeando desde los Países Bajos, pero al parecer aquello nunca prosperó.

Jorge "Potencia" Vargas conversó con Bolavip Chile y se refirió a esta opción que se le abrió al atacante y detalló cómo es el ambiente que se vive en dicha ciudad y el club. Además, el ex Reggina asegura que si 'Pollo' realiza un gran labor podría abrirle las puertas a otro club del país.

"Ha tenido muy buenos jugadores, tienen una hinchada tremenda, muy fieles. Si uno triunfa ahí se le abren un poco las puertas para cualquier equipo del fútbol italiano. A nivel de comportamiento no se puede equivocar, es una ciudad donde el fútbol lo es todo, es una plaza caliente, a nivel de hinchada son demasiado fieles", sostuvo.

"A nivel de fútbol les gusta jugar bien porque siempre tuvieron buenos técnicos, han salido jugadores reconocidos como Di Vaio, Genaro Gattuso, David Di Michele, agregó el ex seleccionado chileno.

El delantero tendrá su primera experiencia en el extranjero | Foto: Agencia UNO

Finalmente, destacó al joven goleador y sostuvo que debe adaptarse a la competencia de dicho país donde es un fútbol más potente, pero asegura que es un futbolista que dicha escuadra no tiene en este momento.

"Tiene que jugar, romperla. Adecuarse un poco al tema del ritmo físico porque en Italia van fuerte, pero es inteligente, me gusta como jugador. Al principio le puede costar, pero con ritmo físico le puede costar mucho menos. Yo creo que tiene manejo para jugar acá, no hay jugadores de sus características actualmente", cerró el ex defensa.