El ex jugador de Colo Colo, Jorge 'Mago' Valdivia, anticipó lo que será el Superclásico entre el Cacique y Universidad de Chile, asegurando que los albos llegan con amplia ventaja e incluso se la jugó con un atrevido marcador para el domingo.

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo está a la vuelta de la esquina, compromiso en donde el Cacique buscará seguir estirando la supremacía ante el archirrival y afianzarse aún más en el primer lugar del Campeonato Nacional 2022, mientras que los azules quieren empezar a resurgir y romper una negativa racha frente a su clásico.

Uno que sabe lo que es esta clase de compromisos es Jorge Valdivia, ex jugador de los albos quien ayer fue presentado con bombos y platillos en el programa ESPN F 360 como nuevo panelista y respondió las preguntas de sus compañeros panelistas.

Mauricio Pinilla no desaprovechó la oportunidad y le preguntó cómo saldría el Superclásico, lo que generó la respuesta del ex seleccionado: “Creo que gana Colo Colo, por cómo viene haciendo las cosas no solamente este año, el pasado también”, dijo de entrada.

El Mago sabe lo que es enfrentar un Superclásico.

“La U vive momentos muy difíciles en los últimos años y no logra afianzar una idea futbolística, poner en práctica lo que sus entrenadores y los que han pasado han exigido y Colo Colo es un equipo bien definido, con un juego que ya está marcado”, complementó Valdivia.

Ex albo cree que el Cacique “Tiene mucha ventaja sobre la U en relación a lo futbolístico, el conocimiento del entrenador con sus jugadores y a la puesta en práctica de futbolistas. Si tengo que nombrar a un equipo que va ganar el fin de semana, es Colo Colo”, apuntó.

Azules y albos se verán las caras este domingo desde las 13:30 horas de Chile continental en el Estadio Fiscal de Talca, partido que en el cierre de su discurso, Valdivia se atrevió a vaticinar un resultado: “Me atrevería a decir un 3-1”, cerró.