El ex jugador de Colo Colo y hoy por hoy comentarista, Jorge Valdivia, se refirió a la posible suplencia de Darío Osorio en Universidad de Chile para enfrentar a Universidad Católica, la cual no entiende y emplaza al técnico Diego López para que lo proteja un poco más.

Jorge Valdivia pierde la cabeza por la suplencia de Darío Osorio en Universidad de Chile y emplaza al DT: "Diego López, no lo haga correr tanto"

Universidad de Chile tendrá una prueba de fuego esta tarde cuando tenga que enfrentar en el Estadio Nacional a Universidad Católica por la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2022 con la obligación de dejar los tres puntos en casa para no complicarse en la tabla de posiciones.

En lo anímico, el equipo dirigido por Diego López llega en buen pie tras haber superado la llave de octavos de final de Copa Chile ante Cobresal, en donde Darío Osorio fue figura excluyente con un golazo de otro planeta.

Es precisamente la joya de los azules la que ha estado en cuestión para el once titular de la U esta tarde frente a la UC, toda vez que iría al banco de suplentes y no arrancaría de titular como se esperaba tras su excelente momento.

Osorio fue el salvador de la U ante Cobresal. | Foto: Agencia UNO

La situación dejó boquiabierta a Jorge Valdivia, ex jugador de Colo Colo quien en ESPN se refirió indignado a la suplencia del crack azul e incluso emplazó directamente a Diego López aconsejándolo.

“Si la U tuvo una semana un poco más tranquila es por Osorio, porque fue quien hizo el gol en la Copa Chile. Ahora que no juegue… yo escuche que dicen que en los segundos tiempos se cae. Bueno, Diego López, entonces no lo haga correr tanto, no lo haga correr para atrás, dele la pelota, protéjalo”, exclamó Valdivia.

ver también Caamaño revela que Delgado está vetado en Colo Colo y casi firma en otro grande

Azules y cruzados darán el vamos al clásico universitario este sábado 27 de agosto a partir de las 15:00 PM de Chile continental, compromiso que promete ser de los más atractivos de la jornada sabatina.