El ex seleccionado chileno se refirió a la expulsión de su ex compañero en La Roja y se fue en picada con Wilmar Roldán tras expulsar al jugador de Atlético Mineiro ante Palmeiras por los cuartos de final vuelta de Copa Libertadores.

Este miércoles se vivió un gran partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2022. Se enfrentaron en la revancha Palmeiras y Atlético Mineiro. En el compromiso de ida habían igualado 2-2 y la vuelta no dejó de tener polémicas.

El Verdao' es el actual bicampeón de América y va por su tercera corona consecutiva. Eso sí, frente al Galo', sufrieron más de la cuenta y sufrieron la expulsión de dos jugadores. Primero fue Danilo Dos Santos de Oliveira a los 29 minutos y después la de Gustavo Scarpa en lo 82'. El arbitro del duelo fue Wilmar Roldán.

Sin embargo, a pesar de tener dos hombres más, el equipo de Eduardo Vargas no fue capaz de imponerse y precisamente 'Turboman' fue protagonista. El chileno salió expulsado en los 90+6' y por doble tarjeta amarilla y eso fue resalta por el técnico del delantero nacional post partido. Finalmente, Palmeiras pasó a semifinales por penales ganando la definición 6-5.

Este jueves en Los Tenores de ADN, Jorge Valdivia entregó su opinión con respecto a esta expulsión del seleccionado chileno y le dio con todo al árbitro colombiano. El Mago recordó un par de hecho jugando por La Roja y también por Colo Colo donde el cafetero fue el juez.

“Ahí hay algo muy personal, que ya viene arrastrándose desde la Eliminatoria Uruguay-Chile que perdimos 3-0 y nos arbitró este mismo personaje. A mí me echó, no le hice nada y después en el informe dijo que lo había insultado, me comí tres o cuatro fechas por culpa de él", dijo el ex volante.

El chileno ingresó en el segundo tiempo para los penales, pero salió expulsado | Foto: Getty Images

El segundo episodio que reveló Valdivia fue cuando jugaba con los albos en Copa Libertadores ante Corinthians.

“Después arbitró Colo Colo-Corinthians y se lo cobré, le dije que era un mentiroso y otras cosas más. Al Edu también lo echó e informó, pasa que eso nos condenó”, cerró el Mago.