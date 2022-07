El ex jugador del Cacique, Jorge Valdivia reveló una desconocida situación vivida defendiendo la camiseta de Colo Colo en un Superclásico ante la Universidad de Chile

A pocos días de que se dispute una nueva edición del Superclásico entre la Universidad de Chile y Colo Colo, las anécdotas y todo lo que han dejado los anteriores duelos entre los dos equipos más grandes del país, son siempre un tema dentro del ambiente de ambas instituciones en la previa a un nuevo enfrentamiento.

Por aquello, un ex jugador del Cacique y hoy comentarista, Jorge Valdivia reveló en Radio ADN una confesión que tenía guardada de uno de los encuentros que disputó ante los Azules defendiendo la casaquilla del Cacique, en donde confesó el Superclásico que más recuerda.

“Fue el 4-1 que le hacemos a la U con los tres goles de Paredes. Creo que ese fue mi primer clásico en mi vuelta a Chile, jugué desgarrado ese partido”, partió indicando Valdivia.

Ahondando en la situación que vivió el ‘Mago’ en dicho momento, el ex mediocampista explicó cómo fue la previa a dicho encuentro, señalando que tuvo un dialogo con el entrenador de ese entonces y que fue a realizarse chequeos médicos para saber si podía estar disponible.

Valdivia disfrutando en un Superclásico | Foto: Agencia Uno

“Tenía un desgarro pequeño en el isquiotibial y Pablo Guede un día antes del partido en el hotel me llamó a la habitación, nos fuimos a la clínica con el doctor Roberto Yáñez, el doctor siempre dice ‘no, no tienes nada, anda a jugar’, estaba desgarrado y me dijo anda a jugar”, explicó en Radio ADN.

Para su fortuna, Valdivia pudo soportar la lesión que lo aquejaba en la previa a ese duelo con la U y saltó a la cancha con vendaje y todo, en donde jugó a un gran nivel y ayudó a su equipo a lograr una nueva victoria.

“Finalmente pude jugar con vendaje y todo lo que significa jugar con un desgarro y felizmente pudimos ganar, jugué bien. Confió en que este nuevo superclásico va a salir victorioso Colo Colo”, cerró.