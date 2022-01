Colo Colo cayó por 2-0 ante Boca Juniors y quedó eliminado del Torneo de Verano 2022 en lo que fue el último apretón de los albos antes de encarar el primer objetivo de la temporada para los dirigidos por Gustavo Quinteros: La Supercopa ante Universidad Católica a disputarse este domingo 23 de enero en el Estadio Ester Roa de Concepción.

En los 90 minutos, los albos no se vieron bien en los primeros 45 y, pese a que dejaron una mejor imagen en la segunda fracción, el conjunto argentino impuso sus términos y controló el partido de principio a fin.

Juan Cristóbal Guarello, periodista de DIRECTV Sports, se refirió al partido en De Fútbol se Habla Así de la señalada cadena televisiva y apuntó a las profundas diferencias que hay entre el fútbol chileno y el argentino para explicar la derrota alba: “Pese a que Colo Colo mejoró bastante en el segundo tiempo, no fue capaz de crear peligro en el arco de Rossi. Hay algo estructural que es la diferencia física que tiene el equipo de Boca frente a Colo Colo y el fútbol chileno en general”.

Bajo esa misma línea, el comunicador profundizó en su idea diciendo que “Un equipo argentino de primer nivel contra un equipo chileno de primer nivel para el fútbol chileno, hay una diferencia física y de velocidad muy grande. Después cuando Colo Colo ordenó un poco las piezas y mejoró, no fue profundo. Cada vez que Boca metía tres pases seguidos te podía generar una ocasión de gol”.

Guarello, además, aseguró que “ha sido una copa complicada para Vicente Pizarro, no lo vi bien contra la U y hoy físicamente no podía” y también tuvo palabras para el Pibe, diciendo que “la velocidad de Solari acá alcanza, pero afuera no alcanza. Puede alcanzar en algún partido, pero si lo enciman, contra Advíncula no pudo nada. Contra Fabra por ahí lo complicó más acompañado por Opazo, pero en general a Colo Colo se le notó la diferencia que hay entre la Primera División de Argentina y la Primera División de Chile”, precisó.

Eso sí, Guarello no ve todo malo y elogió lo bueno: “Mejoró con la entrada de Gil, reubicando a Fuentes, entró Gutiérrez (Bruno) de central. Tuvo un mediocampo con más trajín, fuerza y marca. Sacrificó profundidad y ganó marca. No tiene esa aceleración en tres cuartos para generar superioridad. Mano a mano los jugadores de Colo Colo no podían, solo podían cuando recibían con ventaja, mano a mano debieron ser ocho a nueve de diez los duelos ganados por los jugadores de Boca”, sentenció.