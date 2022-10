Estalló la polémica en torno a tres cracks de la Generación Dorada de la Selección Chilena tras su ausencia en un libro educativo del Mineduc en el cual se daban a conocer grandes proezas de ‘héroes y leyendas’ del deporte nacional.

Arturo Vidal, Gary Medel y Alexis Sánchez -los tres representados por Fernando Felicevich- no aparecieron y, según dio a conocer Juan Cristóbal Guarello en Canal 13 hace un par de días, fue obra del representante de los tres jugadores, quienes hicieron sus descargos públicos en Redes Sociales y le contestaron al periodista.

Hoy, Guarello volvió a la carga en la edición PM de Deportes en Agricultura, donde aseguró que “Este libro quedó tan bueno que finalmente fue comprado por el Ministerio de Educación en la época de Piñera, para que no hablen de política. Es transversal, quedó bonito y fue comprado. Ahora está en las bibliotecas públicas y de colegios”.

Guarello cargó contra Alexis Sánchez, Medel y Vidal. | Foto: Agencia UNO

“Alertado de la maña que había de ciertas figuras del deporte, quisieron preguntar para evitar problemas. Le preguntaron al Chino Ríos y les dijo ‘denle’, le dijeron a Ogalde y él le preguntó a Bravo que dijo que sí y de hecho terminó en portada. Le escribieron un mail a Fernando Felicevich y él derivó la responsabilidad a un tal Enrique González, gerente de marketing de Vibra”, reveló.

Bajo esa misma línea, el comunicador insiste: “No les preguntó a los jugadores, derivó. Este señor González contestó lo siguiente el 8/5/2017 y cito textual: ‘Fernando me reenvió tus correos, finalmente no vamos a participar con nuestros jugadores en vuestro proyecto pues ya estábamos con ofertas para proyectos editoriales y hoy vamos a privilegiar el análisis de esas ofertas”.

“Nunca les importó a los jugadores y ahora que explota, Alexis dice 5 años tarde que le hubiese encantado estar y que nunca se niegan a nada. ¿Por qué se negaron? Es una fundación sin fines de lucro, las ganancias del libro iban a proyectos educativos. No me vengan a decir a mí que no pidieron plata. Se quedaron esperando una oferta, lo dice el correo. Yo le pregunto a Alexis, Gary y Vidal, que se expresa a través de memes, volvimos a la época de las cavernas donde hace pinturas rupestres, no es capaz de articular un argumento a no ser que lo escriban en Vibra: ¿Qué más no les consultan?”, remató Guarello.