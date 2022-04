Colo Colo ya dejó atrás el agónico empate ante Universidad Católica en el clásico del domingo y ya piensa de lleno en lo que será el durísimo compromiso por el Grupo F de la Copa Libertadores ante el River Plate de Marcelo Gallardo.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros buscará los tres puntos para quedar como absoluto líder de la zona y encaminar una clasificación a los octavos de final del certamen continental. De momento, comparte la punta con los millonarios que no llegan en buen pie tras caer con Talleres de Córdoba a mitad de semana y un amargo empate ante Atlético Tucumán en el día de ayer.

Al otro lado de la cordillera, Juan José Buscalia, reconocido periodista trasandino, atendió el teléfono de Bolavip y conversó en exclusiva sobre el River de Gallardo y el compromiso que se avecina ante el Cacique por Copa Libertadores.

“River está en un momento de cierta confusión. Gallardo cuando en diciembre se le presentó la posibilidad de irse o quedarse, se quedó porque apuntaba a reforzar el plantel campeón de River del segundo semestre del año pasado para ir por el gran objetivo de ganar la Copa Libertadores”, aseguró.

Bajo ese mismo análisis, complementó diciendo que este River “Hoy no es ni chicha ni limonada; no es ni el equipo campeón que con menos recursos funcionaba bien y hoy se encuentra en un punto en que los refuerzos, por ahora, no se acoplan al equipo y no tiene funcionamiento”.

¿River en crisis? Buscalia responde: “River está en una mini crisis futbolística y Gallardo está hasta por momentos desencajado. Ayer se le vio nervioso e inclusive declaró con un poco de ironía y sonrisas que la había pasado mal ante un rival que, en condiciones normales como Atlético Tucumán, debería haber superado sin demasiados inconvenientes”.

En el cierre, eso sí, ‘Juanjo’ aseguró que este River no es imposible para las aspiraciones albas, diciendo que “No está en el mejor momento River para enfrentar a Colo Colo el miércoles. No tengo ninguna duda de que ha pasado por momentos mucho más sólidos a nivel futbolístico y me parece que esta es la versión más ganable que ha tenido River en los últimos años”, remató.