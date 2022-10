El Audax Italiano viene bien en el Campeonato Nacional y quiere seguir en zona de claisficación a torneos internacional, pero en La Florida no se confían y su entrenador, Juan José Ribera, no cree que la posición en la tabla sea factor para darse por vencedores ante Universidad de Chile

Son siete las fechas sin perder de Audax Italiano en el Campeonato Nacional que los tiene en zona de clasificación a torneos internacionales y viviendo este gran momento y que de la mano de Juan José Ribera pretenden seguir peleando arriba y por qué no, escalar aún más en la tabla.

Con ese augurio, visitarán a Universidad de Chile este lunes en el Estadio Santa Laura cerrando la fecha 26 del certamen, donde esperan mantener el tranco ganador y seguir imponiéndose frente a la U y seguir sumando triunfos consecutivos ante los azules donde ya suman tres en línea.

No obstante, eso no es indicador de nada en la previa del duelo ante los laicos, eso fue lo que comentó hoy en conferencia el técnico audino, Juan José Ribera, quien además sostuvo que bajo ningún aspecto la situación actual de la U es factor para tener asegurado un buen resultado, porque él sabe de disputar complejos momentos y lidiar con el fantasma del descenso.

"Como cuerpo técnico siete veces hemos peleado el descenso donde solo en una vez no salimos airosos que fue con Coquimbo que fue cuando llegamos semifinales de la Copa Sudamericana y una cosa llevó a otra, lamentablemente", fue la primera intervención del estratega.

El Coto continuó argumentando en ese concepto y sobre cómo siente que los estudiantiles afrontan esta situación, aunque no pudo explicar mucho ya que no está en la interna azul, "cuando uno disputa un partido con un equipo que podría sentirse complicado, no se su grado de desesperación porque no trabajo allá, pero cuando uno enfrenta estos partidos y uno cree que va a ganar por el momento en que está uno por sobre el momento de otro, lo pierde, eso está claro. De hecho nosotros cuando hemos ido último y los ganamos fue porque sentimos que el rival se confió y eso no puede ocurrir", señaló.

Dos a cero ganó Audax a la U en la primera rueda. Fue el último partido de Santiago Escobar en el banco azul (Agencia Uno)

Pero sí donde está claro Ribera es que su equipo debe dar todo para quedarse con la victoria este lunes. "No tiene nada que ver la tabla, son cien minutos que se juegan con todo. Si bajamos un poco corremos el riesgo de perder el partido, pero si mantenemos lo que estamos haciendo, entendemos que vamos a enfrentar a uno de los grandes del país y hay que dar el mil por ciento", aseveró el técnico.

ver también Pinilla respalda los dichos de Miranda y le deja un palo a Azul Azul

"Sería un pecado creer que la posición en la tabla o el momento del equipo podría darnos el triunfo, sería una lesera, esto no es así", cerró el técnico del Audax.