Santiago Dittborn salvó de milagro al salir ileso de un accidente en el que chocó su auto con un tren durante esta mañana en la cuarta región. El centrocampista de Deportes La Serena vivió una caótica mañana en la que, favorablemente, logró salir sin grandes lesiones tras el impacto.

El medio comunicacional regional Mi Radio, informaron que esta mañana el futbolista Santiago Dittborn chocó su camioneta con un tren en la que dentro de los detalles no se percató de la cercanía del ferrocarril con el que terminó colisionando.

Un fuerte impacto tuvo la camioneta del futbolista en uno de los costados, incluso, recibiendo el golpe por el lado del conductor lo cual podría haber terminado en graves consecuencias para el futbolista y que, logró salir ileso siendo esta una buena noticia.

Todo se generó en las cercanías del complejo deportivo La Alpina en la ciudad de La Serena, en la que el futbolista iba camino a un nuevo entrenamiento junto al resto de sus compañeros y que lamentablemente se vio interrumpida esta situación por lo mencionad anteriormente.

Jugador de Deportes La Serena chocó su camioneta con un tren. (Foto: Mi Radio)

No fue todo, debido a que la empresa CMP dueña de la máquina que se traslada mediante las vías férreas, dieron a conocer que “El maquinista del tren redujo la velocidad debido a que los bocinazos no fueron escuchados por el conductor del vehículo, lo que ayudó a que en este accidente no hubiese personas heridas o víctimas fatales”.

Deportes La Serena compartió un comunicado en la cual indicó que el futbolista se encuentra en buenas condiciones de salud y sin lesiones de gravedad.