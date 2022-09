Jugador de Ñublense formado en Universidad de Chile explica los motivos de su voto al Rechazo y advierte: "No es obligatorio que te guste el texto"

Diferentes personas ligadas al fútbol siguen sorprendiendo a los cibernautas al deslizar cuál es su postura para el Plebiscito de Salida de la Nueva Constitución del 4 de septiembre a través de sus diversas redes sociales.

Ahora fue el turno de Mathías Pinto, actual delantero de Ñublense, quien compartió una publicación que no pasó desapercibida. El ariete de 24 años subió primero una historia con una estampilla del Rechazo, para luego dar a conocer sus motivos de su voto, lo que generó una ola de críticas por parte de cientos de personas.

"Una consulta ¿les arde el culo cuando uno tiene su opinión propia? Hay que tener la misma opinión si no eres un payaso, un inepto, no te informas, opinas sin saber, lo que te haz informado es una mentira, etc", escribió Pinto.

Asimismo, el formado en Universidad de Chile les recodó a todos los que lo criticaron que "toda mi familia es de esfuerzo y no por ser de esfuerzo es obligatorio que te guste un texto y si no me gusta lo que leo es personal", cerró.

Recordar que nuestro país se encuentra en la recta final para ver si finalmente tendrá o no una Nueva Constitución, resultados que se conocerán durante la tarde-noche de este domingo 4 de septiembre tras el conteo de votos.