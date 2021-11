El delantero Mathías Pinto era llamado a ser uno de las jóvenes promesas de Universidad de Chile, todo por la capacidad goleadora que mostraba en las juveniles en el Centro Deportivo Azul. Pero, Pinto no pudo debutar con la U y tuvo que ir en búsqueda oportunidades en otros clubes, como: Coquimbo Unido y Ñublense, donde actualmente está.

Los Diablos Rojos confiaron en Pinto y este jueves tendrá que disputar un partido especial cuando enfrenten al Romántico Viajero, en un compromiso crucial por la zona baja del Campeonato Nacional.

El formado en el Romántico Viajero conversó con AS Chile sobre el especial partido que tendrá en el Nelson Oyarzún de Chillan y también tuvo palabras para el mal momento que vive el "club de sus amores".

"La U no se merece estar ahí. Me crié en el club, sé lo que es su hinchada, pero lo que está pasando viene de años. No hay un proyecto real que perdure en el tiempo y es lo que está perjudicando. Los dirigentes quieren todo rápido", comenzó diciendo Pinto.

"Espero volver. Es el equipo que amo y me da mucha pena verlo cómo está hoy. ¿Si desciende? Ojalá no suceda, pero si pasa, yo voy encantado, aunque tenga ofertas de otros lados. Juego en la U donde esté. Mi familia lo sabe y mi representante lo tiene más que claro. No sé si es una revancha, pero quiero una oportunidad en la U. Sé que en este momento no estoy pasando por un buen momento futbolístico, tuve una lesión (pubalgia) que es muy complicada. Estoy volviendo de a poco y espero regresar al nivel que tuve en algún momento y con ello volver a la U. Iría hasta a Tercera División a jugar por la U. No lo dudaría ni un segundo", agregó.

¿Si le anoto? Sería el gol más doloroso de mi carrera, pero tengo que ser profesional. No lo celebraría ni jugando en Colo Colo o Universidad Católica. Yo no le cierro las puertas a ningún club, porque nunca hay que escupir para el cielo, pero sí sé que no podría celebrar un gol contra la U", cerró.