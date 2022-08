Juvenal Olmos no salva a ninguno de los refuerzos de la Universidad de Chile en esta temporada y les cae con todo: "No estuvieron a la altura de la U"

La Universidad de Chile se afronta a disputar un duelo crucial para lo que será su parte final de la temporada, en donde los Azules protagonizarán junto la Universidad Católica una nueva edición del Clásico Universitario, en el cual los adiestrados por Diego López buscarán sumar una victoria que los pueda sacar de la parte baja de la tabla y que mejor sería ante uno de sus archirrivales.

En la previa a este encuentro, un ex entrenador de la UC y hoy comentarista, Juvenal Olmos se refirió en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports a lo que ha sido el rendimiento de los refuerzos de la U en este 2022, en donde el panelista fue claro en decir que ninguno de los jugadores que arribó en esta temporada ha rendido, haciendo alusión mayormente en lo que ha entregado Nery Domínguez.

“Para mí las contrataciones no estuvieron a la altura de la U, si tú hablas de un jugador en un momento determinado que llegó con treinta y tantos años, a mí se me ocurre a la rápida Rogelio Delgado, el tipo cambio la estructura, era imposible entrar en esa defensa, no solamente en su recurso individual, si no que él era un imán para el resto de los jugadores”, partió señalando Olmos.

Ahondando en aquello, el ex entrenador indicó que en el plantel de la Universidad de Chile es necesario jugadores con gran categoría, quienes puedan empujar a sus grandes piezas jóvenes, los cuales a día de hoy le han dado vida al conjunto Laico.

La U atraviesa un complejo momento | Foto: U. de Chile

“En un plantel joven como la U, esos jóvenes como Assadi, Osorio y Morales, esos jóvenes necesitan tipos que hayan estado allá arriba, tipos que pesen, tipos que no se hagan expulsar y que no se lesionen”, explicó en TNT Sports.

Finalmente, Olmos profundiza en que jugadores como Osorio y Assadi deben ser llevados con gente de mayor experiencia y llama a la directiva Azul en poder hacer aquello en la próxima temporada, colocando más billetón cuando llegue la hora de conformar su plantilla.

“Que lleguen, jueguen y sean el tótem de la defensa. Si tú estás pensando tirar a la pelea a todos estos cabros jóvenes, que tienen un talento único, ¿cómo los llevas?, tienes que gastarte un poco más de plata y traer una figura, que se pare y solamente con su presencia, que ordene y tranquilice. Yo echo de menos en haber pensado en apalancar a todos estos cabros que vienen saliendo con tipos más hechos”, cerró.