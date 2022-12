El conocido periodista Keno Salinas, quien constantemente está cubriendo los grandes eventos deportivos alrededor del mundo, en estos instantes se encuentra en Qatar realizando informes para Canal 13 en la cobertura del mundial de fútbol.

Un hecho particular se produjo el domingo 27 de noviembre en el contexto del partido de España ante Alemania por la Copa del Mundo de Qatar 2022, en el cual, en las afueras del Estadio Al Bayt, el comunicador se encontró con un hincha español, madrileño y de nombre Jorge Güil. De manera impensada, el aficionado ibérico tuvo palabras para la Universidad de Chile señañando que "es un referente, un referente mundial La U", fueron las aseveraciones por el cuadro azul. Sobre la misma, Salinas consultó "¿Usted no siguió el campeonato chileno últimamente?". Una pregunta que se dio en el contexto de una previa de fútbol, donde la espontaneidad y tomar la temperatura de los aficionados es la premisa y que de manera impensada, pero llamativa, se hizo referencia a los azules de parte de este español, interrogante que no cayó muy bien en algunos forofos estudiantiles.

Fue ahí, el instante en que cambió todo para Salinas y ha debido soportar numerosos mensajes de rechazo por la pregunta realizada argumentando que hizo una burla. Bolavip se contactó con el reportero in situ desde Qatar y habló sobre lo ocurrido siendo su primera intervención que "jamás tuve la intención de menoscabar y desconocer la inmensa trayectoria de Universidad de Chile en el contexto sudamericano y mundial" expresó Salinas.

Todo se da en que él ya había entrevistado al hincha a modo de diferido, algo que el canal le pide porque las conexiones a veces pueden fallar y así se aseguran de tener algún material previo y es ahí donde donde esta persona ya le había manifestado su devoción por la U y que si bien era hincha del Real Madrid, les pareció interesante dar ese ensalzamiento, "no había animadversión y todo se dio en el ámbito de un reporteo lúdico", puntualizó diciendo que era algo bueno para el club y que es por eso decidió sacarlo al aire.

"Le hago esa pregunta porque es conocedor de la U y él sabía lo que estaba pasando, pero fue una pregunta que sí venia al caso, pero nunca pretender ofender al club ni a sus hinchas", dijo el comunicador, quien añadió que el español estaba sorprendido de los ataques contra su entrevistador en las redes sociales.

Sobre eso mismo, han llegado muchos ataques a través de mensajes en redes sociales con epítetos de toda índole algunos de ellos sacando a colación a su mamá, como también haciendo referencia como si fuese seguidor de Colo Colo, "no vivo en el mundo de las madres, ni de las zorras ni de las monjas, vivo en el mundo del fútbol", comentó. Sin embargo, añadió que muchos de quienes lo insultaban estaban escudados en pseudónimos. Lo más lamentable para él, fue que cuando informó en su cuenta de Instagram del fallecimiento de su padre ocurrido hace unos días, continuaban las agresiones e insultos que sobrepasaron todo límite.

Keno Salinas realiza reportes para Canal 13 en este mundial de Qatar 2022 (Instagram @kenotrotamundos)

De todas maneras, Keno Salinas ofrece las disculpas del caso si es que algún hincha, el buen hincha como dice él y que nunca tuvo el propósito de menoscabar a la U, "sí ofrezco una disculpa al hincha civilizado, que sabe el contexto en cómo ocurrieron las cosas. Nunca fue la intención, jamás hubo intención de ofender a la U, a sus hinchas y a su historia. Para mi es importante que esas personas se enteren que yo no he querido en lo más mínimo hacer daño a la Unversidad de Chile", aseguró.

Finalmente, Salinas contó algo que es muy rescatable y es que por esa nota con el hincha español, el propio club azul ya lo contactó y que le mandarán una camiseta, algo que a Jorge lo tiene demasiado contento y dentro de todo esto, existe un final feliz, algo que el Keno vuelve a reiterar que "siempre fue el propósito, contar una historia bonita", cerró.