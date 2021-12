El ex defensor central de La Roja habló con el programa Sabor a Gol de TNT Sports, en donde aseguró haber tenido un ofrecimiento concreto de Boca Juniors que no tomó por quedarse en la U.

Gonzalo Jara es reconocido por haber sido uno de los defensores centrales de la generación dorada de la Selección Chilena, con la cual alcanzó los títulos de la Copa América 2015 y 2016 en un gran nivel que quedó en la historia de La Roja.

A nivel de clubes, defendió a Huachipato y Colo Colo, entre otros, hasta que volvió a Chile desde el Mainz para recaer en Universidad de Chile, club del cual el zaguero siempre reconoció haber sido hincha pese a su pasado albo.

Fue precisamente en su vuelta desde Europa que Jara contó una anécdota en el programa Sabor a Gol de TNT Sports: “Me arrepiento de haber tenido la oportunidad de haber ido a Boca y no ir, por quedarme en la U. No me quería ir y tampoco podía, porque había una cláusula. Me llamó Barros Schelotto. Habíamos salido campeones en junio de la Copa Centenario y me preguntaron si quería ir a Boca”.

“Hicieron una oferta formal al club y todo. Ellos estaban dispuestos a pagar, pero económicamente me ofrecían mucho menos. Además, recién había llegado a la U y no me quería ir. No le tomé el peso a la oferta. Yo ya había tenido la oportunidad de ir a Europa y venía de vuelta”, precisó.

Para demostrar su amor y ganas de llegar a la U, Jara contó que pudo haber tomado otra oferta antes de volver al cuadro azul: “Se dio porque siempre quise venir a la U. Yo estaba listo para ir a España, al Celta de Vigo con el ‘Toto’ Berizzo y Marcelo Díaz. Pero decidí venir a la U porque había un proyecto bueno, con inversión y refuerzos”, remató.

Además de acereros, albos y azules, Gonzalo Jara defendió los colores del West Bromwich, Brighton, Nottingham Forest, Mainz, Estudiantes de La Plata, Morelia, Mazatlán, Tijuana y, más reciente, Unión La Calera. Consiguió 4 títulos con Colo Colo, uno con Universidad de Chile y el recordado bicampeonato con la Selección Chilena.