Una de las grandes figuras del fútbol chileno es Joe Abrigo. El capitán y símbolo de Coquimbo Unido, hace varias semanas, sufrió el corte del tendón de Aquiles del pie derecho, mientras que ante O'Higgins, además, sufrió la fractura de un hueso del pie derecho.

Abrigo se transformó en una pieza fundamental para Coquimbo, ya que, hasta la lesión, el volante tenía un total de 12 goles en 22 partidos y, además, fue clave en la generación del 70% de las conquistas de su elenco en el Campeonato Nacional de Primera División.

El jugador aprovechó de dialogar con LUN e hizo sentir su complejidad durante estas semanas de recuperación, ya que Abrigo sigue en Santiago y está atento a ver si puede emigrar a su hogar para continuar con su etapa de mejoría.

"Vamos de a poquito mejorando. Puedo caminar ya con un bastón y el 21 de septiembre me evalúan otra vez para ver si puedo retornar a Coquimbo. No es que esté más feliz ni nada de eso, pero con los días me enfoco más en la recuperación. Está la tristeza de no poder entrenar, no poder jugar o ver partidos en televisión", dijo Abrigo.

Joe Abrigo es figura del fútbol chileno y sufrió una dura lesión con Coquimbo Unido (Agencia Uno).

El mediocampista está sufriendo más de la cuenta y, al menos, el apoyo familiar ha sido fundamental para sortear estas lesiones que lo mantendrán fuera de las canchas hasta 2023. "Me preguntan cuándo me voy a recuperar, cuándo volveré a caminar y esas cosas. Hay que meterle cabeza nomás y darle para adelante", agregó.

Respecto a la salvación de Coquimbo de caer a la Primera B, Abrigo sabe que la tarea es complicada, pero está enfocado en lograrlo. "A veces hablo con mis compañeros más cercanos, con los que uno tiene un grado más de amistad y a lo lejos uno trata de dar el apoyo, que entiendan que uno está ahí y que quiero lo mejor para el equipo. Está difícil la situación, se puso todo cuesta arriba y ojalá se pueda sacar la tarea adelante", explicó.