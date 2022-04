El ex delantero brasileño conversó en exclusiva con Bolavip Chile y criticó todo lo que está sucediendo en el fútbol chileno.

Si hay algo que se ha vuelvo una "tradición" últimamente en el Campeonato Nacional y los partidos de Copa Libertadores son los actos de violencia y racismo, algo que todos los hinchas y amantes del fútbol han salido a denunciar y criticar en las diversas redes sociales.

Todo comenzó en el partido entre la UC con Colo Colo, donde hinchas de Los Cruzados lanzaron bombas de estruendos a la cancha y en las tribunas hubo golpes a fanáticos de Colo Colo. Luego vino el caso del Cacique, quien en el partido por Copa Libertadores a las afueras del Estadio Monumental ante River Plate sus hinchas realizaron desmanes y tuvieron actos de violencia.

Y si esto fuera poco, vino el turno nuevamente de algunos hinchas del elenco precordillerano, quienes lanzaron bengalas a los forofos de Flamengo y además un hincha realizó gestos de un mono apuntando hacia la fanaticada del Mengao.

Uno de los extranjeros que marcó una época en el fútbol chileno fue Severino Vasconcelos. El jugador brasileño atendió el teléfono de Bolavip y tuvo palabras para esta lamentable situación.

"¿Qué pasa con el público agresivo? Antes no era así, yo creo que Chile siempre fue un país tranquilo. Esto pasó el límite, en mi tiempo era una broma decirte algo por tu piel y todo quedaba ahí hoy es todo violencia desmedida", comenzó diciendo el ex jugador de Colo Colo y la U.

Agregando que "yo creo que los Carabineros deberían volver a los estadios, no con guardias. Si colocas en las cuatro esquinas dos o tres Carabineros en cada parte, los hinchas no van a hacer nada. Las cámaras no son guardias, solo van a grabar".

"En mi época esto no existía, no se que pasa con los hinchas de todos los equipos. La gente que va a mirar un partido va muy estresada parece", sentenció ex futbolista brasileño.