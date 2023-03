La Copa Chile comienza a tomar forma y los distintos equipos que participarán en el certamen ya conocen a sus respectivos rivales, torneo que tendrá una instancia separada en cuatro zonas: Zona Norte, Zona Centro Norte, Zona Centro Sur y Zona Sur.

Según las bases del campeonato, las distintas escuadras (46 profesionales y 18 de ANFA) jugarán un artido único para las fases de octavos, cuartos y semifinales, y sólo la definición del campeón regional será en ida y vuelta.

Magallanes es el último monarca de la Copa Chile | Foto: ANFP

Pero el actual presidente de Trasandino, Harold Mayne-Nicholls, utilizó su cuenta de Instagram para dejar en claro que las bases del torneo presentarían algunas irregularidades, las cuales tendrían más de algún problema para los equipos de menor categoría.

"Me parece brillante que queramos integrar a muchos equipos en la Copa Chile, me entusiasmó. Quise averiguar un poco más y miré las bases. El artículo 78 lo vi y me preocupé", partió diciendo el ex mandamás de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

"Queda claramente establecido que todo será a partido único. Ahí será local el equipo de mejor ranking histórico de la Copa Chile y ahí siempre será local el equipo de Primera División cuando juegue contra uno de Primera B, Segunda División o ANFA. No me parece justo", complementó.

"Pero mucho más injusto me parece el artículo 67. Ahí habla que toda la recaudación, el 100%, se la queda el local. Todo el dinero que ayude a generar el de menor categoría, se lo quedará el de mayor. Lo dije hace más de 10 años, no me gusta que la comunidad, en el fútbol, en el país, los más ricos se hagan más ricos a costa de los que tiene menos. Llamo a que el directorio de la ANFP revise esto porque es una injusticia deportiva y económica, que nos trae la Copa Chile que es un torneo hermoso", cerró.