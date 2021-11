Lawrence Vigouroux revela que no se pierde los partidos de Colo Colo

Lawrence Vigouroux es uno de los representantes chilenos que está en el fútbol europeo. El guardameta con pasos en el Campeonato Nacional durante el 2019 se encuentra actualmente defendiendo la portería del Leyton Orient, equipo que milita en la League Two de Inglaterra, lo que vendría siendo la cuarta división.

El portero ha reconocido en diversas oportunidad su cariño con el Cacique, teniendo en cuenta que es hincha de Colo Colo a pesar de que en su paso por el fútbol nacional defendiendo la camiseta de Everton de Viña del Mar, sin muy buenos resultados en lo deportivo.

Durante una entrevista que le realizaron en La Media Inglesa, el arquero dio a conocer que a pesar de la distancia que tiene con Chile, compró todo lo necesario para seguir los partidos del cuadro albo durante esta temporada.

“Si, yo soy del Colo. A mi me gusta mucho, estoy viendo todos los partidos. Compré una subscripción para estar viendo todos los partidos de Colo Colo y ojalá que puedan salir campeón en esta temporada”, fueron las palabras que entregó el guardameta nacional.

EXPERIENCIA EN EL FÚTBOL CHILENO.

El portero Lawrence Vigouroux defendió la camiseta del Everton de Viña del Mar en el 2019, pese a que no tuvo la oportunidad de debutar en el pórtico viñamarino, pero si estuvo considerado en varios partidos como suplente.

“Si, fue muy especial porque fue la primera vez que vivía en Chile. A mi me gustó mucho porque fue una experiencia diferente, la ciudad de Viña del Mar es muy linda. También fue muy difícil porque tengo familia muy joven, los extrañé mucho, pero el club allá es muy bueno y me gustó mucho”.

SU PASO POR LA SELECCIÓN CHILENA.

Lawrence Vigouroux también estuvo considerado en algunos procesos de la Selección Chilena en divisiones inferiores durante el Sudamericano Sub-20 del 2013, como también en partidos amistosos con el equipo adulto, pero que en ninguno de ellos pudo jugar.

“Para mí fue muy importante porque cuando era un niño mi sueño era jugar por Chile. Me llamaron de otros países, pero yo no quería cambiar, solo quería jugar por Chile. Es un país muy especial que tengo en mi corazón. Yo tengo sangre chilena y estuve en tres ocasiones en la selección adulta, me encanta, es un equipo muy bueno con jugadores de clase mundial. Es un sueño poder volver”.

Leyton Orient, club de Lawrence Vigouroux, se encuentra actualmente en la octava posición del campeonato en la League Two de Inglaterra con 28 puntos en 19 partidos disputados, donde acumulan seis victorias, diez empates y tres derrotas.

El portero nacional es titular indiscutible en el Leyton Orient, donde se preparan para su próximo partido ante el MK Dons por los dieciseisavos de la EFL Trophy.