Universidad de Chile y Universidad Católica ponen todas sus miradas para lo que es el actual mercado de transferencias, en la que en las últimas semanas se ha señalado que ambos equipos estarían interesados en un mismo jugador pensando en reforzar su plantilla para el 2023.

El hombre en cuestión es el volante nacional, Pablo Galdames, quien hoy en día milita en el Genoa del fútbol italiano, club en el que no ha tenido bastante actividad durante esta temporada y por aquello, el jugador no ve con malos ojos una posible partida, en donde en las últimas horas un club del Viejo Continente se ha mostrado interesado en el mediocampista.

Se trata del Rayo Vallecano del fútbol español, club que comienza a poner sus ojos en lo que es el mercado de pases, en la que el conjunto adiestrado por Andoni Iraola ve una buena opción al volante nacional para reforzar la plantilla del conjunto de ‘Vallecas’ pensando en la segunda parte de la temporada.

Toda esta información fue compartida por el medio PianetaSerie B, quien indicó que ante los pocos minutos que ha visto el ex Unión Española en esta temporada, no ve con malos ojos el poder partir y mantenerse en Europa, por lo que la opción que aparece desde España se le hace bastante seductora para poder luchar por la continuidad que tanto desea y que en el Genoa no ha encontrado.

Galdames es opción para llegar al Rayo Vallecano | Foto: Getty Images

De esta manera, las opciones de que el jugador retorne al fútbol nacional para defender la camiseta de la Universidad de Chile o la Universidad Católica se esfuman casi por completo, ya que por temas de dinero también se torna algo complejo su hipotética llegada.

Los próximos días deberían ser claves para conocer que será del futuro de Pablo Galdames en la segunda parte de la temporada, en la que el jugador 25 años solo desea poder tener continuidad y volver a asomar como una opción para la Selección Chilena.