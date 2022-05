Leandro Benegas cruzó la cordillera a inicio de temporada en búsqueda de mejores experiencias profesionales y sin duda que las encontró en Independiente de Avellaneda, uno de los clubes más ganadores en el ámbito internacional y en donde, a punta de goles y coraje, se ha logrado ganar un lugar en los hinchas del ‘rojo’.

El argentino -naturalizado chileno- tuvo varios pasos por suelo nacional en equipos como Unión La Calera, Curicó Unido, Palestino y Universidad de Chile, donde también supo ganarse un lugar y era de los que más coraje mostraban en una época donde a la U le costaba hilvanar un juego del gusto de los hinchas.

En conversación con el portal de noticias As, Benegas habló de la importancia de estar ahora en su país natal, diciendo que “Ha sido lindo porque no jugaba en Argentina desde hace muchos años. Cuando salió el tema, me sedujo mucho la opción porque es un grande y jugaba copa internacional. Es un club de nivel mundial a nivel futbolístico y eso me hizo tomar la decisión”, aseguró.

Curicó Unido fue su último club en Chile. | Foto: Agencia UNO

El artillero reveló que se pudo haber mantenido en Chile antes de partir a Independiente, pero todo cambió: “Tenía medio arreglado con un club, pero algunas cosas que habíamos acordado fueron cambiando sobre la marcha. Cuando salió lo de Independiente, tomé la decisión. De todas formas, el cariño y el amor por Chile siempre van a estar (…) ojalá pueda volver al fútbol chileno”.

Un tema al que Benegas no le hizo el quite fue a la Selección Chilena, donde recordó su nominación por parte de Reinaldo Rueda diciendo que “Fue un sueño. Llegar a Chile, estar tanto tiempo y que se diera todo de esa forma, hizo que la citación fuera un broche de oro. Reinaldo me entregó mucha confianza y aproveché a los jugadores que estaban ahí. Fue una alegría enorme”.

¿Nueva chance con La Roja? Benegas responde en el cierre: “Sí, ojalá. Nunca le voy a decir que no a La Roja. Si llega la opción, la tomaré y trataré de hacerlo lo mejor posible. Trataré de seguir en ese camino y que así el día de mañana puedan contar conmigo”, cerró.