Leandro Requena entró en la historia del fútbol chileno no por sus tapadas o por atajar un penal decisivo, no. El arquero de Cobresal cumplió el sueño del pibe, o el deseo de todo golero: marcar un gol de arco a arco, y no a cualquier rival, se lo hizo al campeón vigente Colo Colo.

El portero le confiesa a ADN que ha tenido días agitados y que no sólo los medios chilenos lo han llamado, si no que su gol al dar la vuelta al mundo, ha sido solicitado por otras latitudes.

“Me han llamado de acá del fútbol chileno, de Argentina, de Uruguay, Paraguay, han sido movidos estos días”, aseguró,

Además reconoce que “verdaderamente, es una locura. Lo dije cuando terminó el partido, me siento un afortunado, para que pasen estas cosas tiene que mezclarse variables, no tengo otra firma de asumirlo que es una locura”.

Leandro Requena asegura que pese al gol, Brayan Cortés fue el mejor del partido (Agencia Uno)

Leandro Requena: "Para mi la figura fue Brayan Cortés"

El ahora afamado arquero de Cobresal aseguró que pese a que sufrieron su gol, en Colo Colo lo felicitaron, especialmente Brayan Cortés, el que para él, fue la figura del partido.

"Me extendió las felicitaciones y conversamos brevemente de como fue la jugada, me decía que el pique lo había complicado, yo considero que no fue un error de él, fue mala fortuna para él y buena para mí que no tuve intención de pegarle al arco”, contó.

Agegando que “para mí la figura fue Brayan Cortés".