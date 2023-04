Este domingo a las 12:00 en el estadio Ester Roa de Concepción se jugará el tradicional Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica.

Los azules sufren una baja importante porque Emmanuel Ojeda no pudo recuperarse de su dolencia y estará ausente en el once, más aún, no estará ni en la banca.

Mauricio Pellegrino decidió en la última práctica antes de viajar al Bío Bío hacer no sólo cambios en su oncena, también modificó el dibujo táctico de un 4-4-2 a un 3-5-2, alineando por primera vez a tres defensores en el fondo: Matías Zaldivia, Nery Domínguez y Luis Casanova.

Recordemos que gran parte de la campaña han sido titulares Zaldivia y Casanova, pero frente a la ausencia del volante trasandino, el DT prefiere optar por fortalecer el bloque defensivo.

Nery Domínguez será titular en la U ante la Católica (Photosport)

Otro cambio importante es el ingreso de Juan Pablo Gómez por Yonathan Andía, el que venía siendo titular hace varias fechas.

El inédito 11 azul será con Cristóbal Campos; Matías Zaldivia, Nery Domínguez, Luis Casanova; Juan Pablo Gómez, Federico Mateos, Israel Poblete, Lucas Assadi, Marcelo Morales; Leandro Fernández y Nicolás Guerra.