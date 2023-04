Uno de los grandes misterios del fútbol chilenos es de qué equipo es hincha realmente Alexis Sánchez. Por imágenes y guiños, siempre se vinculó al Niño Maravilla a Universidad de Chile, pero su última entrevista a TVN dejó muchas dudas al asegurar que terminaría su carrera en cualquiera de los grandes, sin tener un equipo predilecto.

Este miércoles la cuenta en español del Olympique de Marsella revivió el tema preguntando abiertamente de qué club es hincha el delantero chileno, llenándose de respuestas.

Uno que conoció de cerca a Alexis fue Luis Funentes, una verdadera institución de Cobreloa, el que acepta el desafío y asegura tener la respuesta. "Alexis siempre ha sido hincha de Universidad de Chile, piensan que es de Colo Colo porque jugó ahí, pero a él le gusta la U", asegura.

La Culebra además confiesa que tuvo una conversación con el tocopillano al respecto. "En un entrenamiento hablamos de esto y yo le conté que desde chico fui de Cobreloa, pero el me respondió 'no, yo soy de la U' y no creo que haya cambiado, a él le gustaba la U siempre, y hay que preguntarle porque lo decía", afirma.

Respecto al futuro del Niño Maravilla, Fuentes le recomienda seguir en el Olympique de Marsella. "Que Alexis se quede en el fútbol francés o que vuelva a España, el fútbol español no tiene tanta ficción, es más tranquilo", decreta.

Para el final, el histórico de Cobreloa saca pecho por su ex compañero Alexis Sánchez. "Uno es feliz por todo lo que ha hecho, uno lo veía en cadetes y tenía cosas de Ronaldo, de Ronaldinho, y con el tiempo fue uno más de ese grupo", cerró.